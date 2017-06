Ron Dennis verkoopt aandelen en vertrekt bij McLaren

11:05 – Het tijdperk-Ron Dennis zit er nu echt helemaal op bij McLaren. De 70-jarige Brit heeft zijn aandelen in zowel de McLaren Technology Group als McLaren Automotive verkocht, zo meldt het team. Daarmee komt definitief een eind aan het lange huwelijk tussen McLaren en Dennis, dat 37 jaar geduurd heeft.



In november werd Dennis aan de kant geschoven als teambaas en directeur van McLaren. Hij bleef vervolgens nog wel als aandeelhouder en bestuurslid betrokken bij de McLaren Technology Group en McLaren Automotive. Dennis toonde toen weinig begrip voor de beslissing van zijn mede-aandeelhouders om hem weg te halen bij de dagelijkse gang van zaken van het Formule 1-team. "Ik ben teleurgesteld dat de verantwoordelijken van TAG en Mumtalakat, evenals de andere belangrijke aandeelhouders, deze beslissing geforceerd hebben. Dit ondanks waarschuwingen van de rest van het managementteam over potentiële consequenties", liet hij destijds weten. Dennis was op dat moment allesbehalve van plan om helemaal van het toneel te verdwijnen in Woking. "Mijn eerste zorg betreft nu het bedrijf dat ik opgebouwd heb en zijn 3.500 werknemers. Ik zal mijn huidige aandelen en positie in het bestuur gebruiken om de belangen van McLaren te beschermen richting de toekomst."



Ruim een half jaar later is het definitieve vertrek van de iconische oud-teambaas dan echt een feit. Daar kan hij, naar eigen zeggen, mee leven. "Ik ben blij dat ik met mijn mede-aandeelhouders tot een akkoord gekomen ben. Mijn tijd bij McLaren is zo op passende wijze geëindigd, ik kan me nu richten op andere dingen. Ik heb altijd gezegd dat mijn 37 jaar in Woking beschouwd moet worden als een hoofdstuk in het McLaren-boek en ik wens het team alle succes in het volgende hoofdstuk", aldus Dennis, onder wiens leiding het team maar liefst 158 Grand Prix-zeges boekte en zeventien wereldkampioenschappen won. Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen en Lewis Hamilton werden, met Dennis aan het roer, wereldkampioen in een McLaren.



Na het nieuws over het vertrek van Dennis maakte McLaren bekend dat de McLaren Technology Group en McLaren Automotive verdergaan onder één naam: McLaren Group. De grootaandeelhouders zijn de Bahrain Mumtalakat Holding Company en TAG Group, Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa wordt de preses.Mansour Ojjeh van TAG is de uitvoerend directeur van de McLaren Group, Jonathan Neale en Zak Brown behouden hun huidige functies bij het Formule 1-teams. Brown werd na het vertrek van Dennis aangesteld als directeur.