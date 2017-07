Renault: "Baku een toevalstreffer, onderdelen verbeterd"

13:13 – Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar, zo bleek andermaal tijdens de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Waar Daniel Ricciardo de wedstrijd namens Red Bull wist te winnen, kwam Max Verstappen wederom niet aan de finish. De Nederlander kampte evenals Renault-fabrieksrijder Jolyon Palmer met een motorisch probleem, iets wat de Franse krachtbronleverancier niet in de koude kleren is gaan zitten. Technisch verantwoordelijke Rémi Taffin legt uit wat het plan voor de GP van Oostenrijk is.



"De Red Bull Ring is een baan die gevoelig is voor motorvermogen, het zal waarschijnlijk in de lijn van Baku liggen", meent de Fransman van Renault. "We willen de stappen op motorisch gebied consolideren in Oostenrijk maar hopen nog net dat kleine beetje meer te kunnen geven. Er zitten geen complete updates aan te komen, we nemen gewoonweg elke keer wat verbeteringen mee. Aangezien Spielberg hoog gelegen is, zal de turbo sneller moeten draaien om de gewenste inductie te leveren. In een probleemloos weekend scoren we punten."



"In Baku hebben we een stap vooruit weten te zetten. Dat kwam niet door nieuwe componenten, maar door gecontinueerde ontwikkeling. Ondanks dat we in onze nopjes waren met de door Renault aangedreven overwinning van Daniel Ricciardo bleek duidelijk dat we betrouwbaarheidsproblemen hebben, dat was te zien aan de uitvalbeurten van Verstappen en Palmer. We hebben nieuwe procedures in werking gesteld om in de toekomst nog sneller op de hoogte te zijn van eventuele problemen voordat de wagens überhaupt de baan oprijden."



"Bij onze klantenteams hebben we met toevalstreffers te maken gehad", analyseert Taffin het weekend in de voormalige Sovjetrepubliek. "Het probleem met de energieopslag hopen we te hebben opgelost door een nieuwe variant te introduceren. Ook de interne verbrandingsmotor is aan wijzigingen onderhevig geweest. In Oostenrijk zullen we de meest recente update van desbetreffende componenten meenemen."