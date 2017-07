In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

11:24 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net na iedere week met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 25 juni tot en met 1 juli.



Het belangrijkste nieuws

Achtergronden

Het werd wel weer eens tijd, het was al even geleden dat we een knotsgekke F1-race hadden gezien. Wie van tevoren zou hebben voorspeld dat Daniel Ricciardo met de Azerbeidzjaanse zege aan de haal zou gaan werd waarschijnlijk tot een dwangbuis veroordeeld, de derde plek én de Driver of the Day-honneurs van Lance Stroll leken voor het weekend al helemaal buiten alle mogelijkheden. Toch gebeurde het in Baku, waar de achtste Grand Prix van 2017 bol stond van het spektakel. Sebastian Vettel zorgde voor de nodige oproer door zijn Ferrari tijdens het einde van een neutralisatie tegen de Mercedes van Lewis Hamilton aan te smijten; beide heren konden hun weg vervolgen, maar een vete was geboren Het vreemde incident was onderwerp van gesprek in de daaropvolgende dagen, de FIA zag genoeg aanleiding om de zaak te heropenen - ondanks dat Vettel tijdens de race een stop-and-go penalty opgelegd had gekregen vanwege gevaarlijk rijgedrag. De actie van de Duitser wordt op diens verjaardag (Vettel wordt maandag dertig jaar oud) nogmaals beoordeeld.Na de zoveelste uitvalbeurt van Max Verstappen heeft Red Bull Racing wel een heel ondankbaar feitje achter haar naam staan: in de eerste acht wedstrijden van dit jaar heeft de Oostenrijkse stal de minste raceronden afgelegd . Zelfs het geplaagde McLaren wist nog meer te rijden dan de voormalige kampioensformatie van Christian Horner. Krachtbronbouwer Renault stelde echter wel te hebben geleerd van de Azerbeidzjaanse problematiek en maakte wereldkundig herziene onderdelen mee te nemen naar Oostenrijk. Na de overwinning van Ricciardo was Red Bull-talentwatcher Helmut Marko overigens wel goedgemutst: hij stelde dat diens team nu op eigen kracht races moet kunnen winnen Verder was daar het nieuws dat Force India waarschijnlijk een andere naam gaat aannemen , de stal van Vijay Mallya wil een internationaler uiterlijk krijgen en heeft 'Force One' al bij de Britse Kamer van Koophandel in laten schrijven. In een poging om de sport dichterbij de fans te krijgen komt er in de toekomst wellicht een 'lauch show' , waarin alle nieuwe wagens tegelijkertijd aan het publiek getoond.In de motorwereld boekte Valentino Rossi een zeer populaire zege op het TT Circuit in Assen, nam Andrea Dovizioso de leiding in het MotoGP-kampioenschap over van Maverick Viñales en bereikte ons het geweldige nieuws dat Max Biaggi op de weg terug is. De Italiaan lag tweeënhalve week aan de beademing na een verschrikkelijke trainingscrash voor een Supermoto-wedstrijd, maar kon uitgerekend op zijn 45ste verjaardag weer op eigen kracht ademen

Natuurlijk verschillen de meningen over de actie van Vettel, maar desalniettemin levert het de Formule 1 aandacht op en dat is altijd goed. Vettel stapte even in de schoenen van Nelson Piquet , en dat is prima voor de sport. Voor Red Bull was het Azerbeidzjaanse weekend één van grote tegenstellingen , het geluk van de Oostenrijkse stal is dat haar rijders elkaar tenminste niet in de haren vliegen. Dat is wel anders bij Force India: na in Canada een duel over de boardradio te hebben uitgevochten, reed Esteban Ocon in Baku letterlijk tegen Sergio Pérez aan. Botsende teamgenoten zijn echter van alle tijden . Botsende landgenoten zijn echter iets zeldzamer: Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen raakten toch al een aantal keren in de clinch. Verder spraken wij Jarno Opmeer, de jongeling die sinds dit jaar deel uitmaakt van de Renault Sport Academy. Het pad van de 17-jarige liep van Strijen naar Enstone. Ook blikten we terug op de historische zege van de huidige werkgever van Opmeer: Renault won haar eerste Formule 1-race in Frankrijk , het was eveneens de eerste overwinning voor een turbo-aangedreven wagen.