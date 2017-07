De zaak-Vettel: alle ogen zijn gericht op de FIA

10:35 – Hoewel er niet gereden wordt, is vandaag (maandag) misschien wel een cruciale dag in het Formule 1-seizoen 2017. De internationale autosportfederatie FIA buigt zich over het bizarre incident tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton in Baku. Wat gaat er gebeuren en wat zijn de opties?



De botsing

De nasleep, deel I

De nasleep, deel II

Wat gaan de FIA vandaag doen?

Wat is reëel om te verwachten?

Het is nauwelijks te missen geweest, maar voor wie de afgelopen acht dagen onder een steen gelegen heeft een kort resumé: het incident tussen Vettel en Hamilton vond plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Achter de safety car bepaalde de Brit het tempo en Vettel, die pal achter hem reed, werd verrast door de lage snelheid van de Mercedes bij het uitkomen van een bocht. Hij reed tegen de achterkant van Hamilton en was in de veronderstelling dat zijn rivaal hem een 'braketest' gegeven had. Woedend ging Vettel naast de Mercedes rijden en plotseling stuurde de Ferrari naar rechts, met een botsing als gevolg. Het rechtervoorwiel van de viervoudig kampioen klapte tegen de zijkant van de Mercedes. Tot veel schade leidde dat niet; beide auto's konden door.De wedstrijdleiding in Baku nam het incident tijdens de race onder de loep en legde Vettel een stop-and-go van tien seconden op, wat neerkomt op zo'n 25 seconden straf, plus drie strafpunten op zijn licentie. Dat laatste houdt in dat Vettel zich in Oostenrijk weinig kan permitteren; een race schorsing hangt hem boven het hoofd.Al tijdens de race reageerde Hamilton verontwaardigd op de actie van Vettel én de straf die de Duitser kreeg. Te mild, zo oordeelde hij. "Dat weet jij ook, Charlie", riep Hamilton over de boardradio naar wedstrijdleider Charlie Whiting. Na de race ging de Brit een stapje verder door de actie van de Brit 'respectloos' te noemen. "Veel kinderen en jonge coureurs kijken naar ons op televisie en om dan een meervoudig wereldkampioen, waarvan je verwacht dat hij beter weet, zoiets te zien doen...dit soort dingen zie je soms in de karts, dat wordt dan snel afgeleerd. Ik hoop dat men nu niet denkt dat dit de juiste manier is", aldus de Mercedes-coureur.Vettel zelf weigerde het boetekleed aan te trekken. "Hij gaf mij een 'braketest', dus wat verwacht je? Hij zal het vast niet met opzet hebben gedaan maar dit was geen goede manoeuvre van hem. Als ik al in de problemen kom doordat hij op de rem trapt, dan komt de rest van het veld dat helemaal. De actie van Hamilton was onnodig en het leverde mij schade op. Dit is trouwens niet de eerste keer dat hij zoiets doet, in China gebeurde hetzelfde."Hamilton sprak tegen dat hij een braketest gaf en wees daarbij naar analyses van de FIA. "Ik deed hetzelfde als in de voorgaande rondjes. De auto achter je wil over het algemeen zo dicht mogelijk in de buurt blijven als de lichten van de safety car uitgegaan zijn en ik denk dat Sebastian de situatie verkeerd inschatte. Om dan de schuld te geven aan de voorste auto...sommige mensen geven blijkbaar hun eigen fouten niet snel toe."Het incident tussen de twee titelfavorieten hield de Formule 1-wereld flink bezig; zo'n beetje iedereen had er een mening over. Velen vonden dat Vettel er genadig afgekomen was en op woensdag kwam het bericht waar men bij Ferrari ongetwijfeld al een beetje voor vreesde: de FIA kondigde aan het incident 'nader te gaan bekijken'. "Er zal een evaluatie plaatsvinden om te onderzoeken of er verdere actie moet worden ondernomen", aldus de bond. Deze evaluatie zou maandag 3 juli zijn, vandaag dus. Opvallend genoeg op de 30ste verjaardag van Vettel.Details heeft de FIA niet gegeven; onduidelijk is wie precies bij elkaar komen, waar dat gebeurt en hoe laat er witte rook te verwachten is. De autosportbond liet louter weten dat er voor het raceweekend in Oostenrijk, dat donderdag begint, een mededeling komt. Zeker is op dit moment alleen dat de vertegenwoordigers van de FIA het incident onder de loep nemen en dat daarna een vervolgstap bepaald wordt. De FIA kan drie dingen doen: zelf een (extra) straf uitdelen, de zaak seponeren of de hele boel doorverwijzen naar het internationaal tribunaal. Een doorverwijzing naar het tribunaal is zeldzaam; dit gebeurde voor het laatst in 2013, toen Mercedes de testreglementen verbroken had. Dit is, van de drie opties, verreweg de meest langslepende en juridische weg. Zeker omdat een besluit van het tribunaal aangevochten kan worden bij het International Court of Appeal.In deze hele zaak heeft Vettel één groot nadeel: hij is eind vorig jaar al stevig op zijn vingers getikt door de FIA wegens het in diskrediet brengen van de sport. Dit naar aanleiding van zijn openlijke scheldpartij over de boardradio aan het adres van Charlie Whiting. Vettel ging toen vrijuit, maar kreeg te horen 'dat bij vergelijkbare incidenten in de toekomst wel disciplinaire maatregelen getroffen worden'. Een soort voorwaardelijke straf dus en de FIA kan de botsing met Hamilton onder eenzelfde noemer scharen. Als dat gebeurt is een straf bijna onvermijdelijk. Daarbij is van alles mogelijk, waarbij diskwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan misschien wel de meest logische optie is. In dat geval verliest Vettel zijn twaalf WK-punten en schuift Hamilton bovendien een plekje op, waardoor het huidige verschil van veertien punten in het WK tussen de twee in één klap verdampt. Maar de FIA kan alle kanten op: ook boetes of schorsingen zijn, als uiteinden van het spectrum, mogelijk. Er is geen draaiboek met vaste straffen voor dit soort incidenten, het woord is om die reden volledig aan de FIA.