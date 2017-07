Vettel: "In heetst van de strijd overdreven gereageerd"

21:56 – Sebastian Vettel heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden voor zijn actie in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De viervoudig wereldkampioen dacht ten onrechte een braketest te hebben gekregen van Lewis Hamilton, waarop hij boos naast de Brit ging rijden en tegen de zijkant van de Mercedes botste.



"Ik wil graag uitleg geven over de gebeurtenissen in Baku", begint Vettel de verklaring op zijn persoonlijke website. "In de ronde voor de herstart werd ik verrast door Lewis en reed ik tegen de achterkant van zijn wagen aan. Achteraf denk ik niet dat hij kwade bedoelingen had. In het heetst van de strijd heb ik overdreven gereageerd en daarvoor wil ik excuses maken aan Lewis en ook aan iedereen die de race heeft gezien. Ik realiseer me dat ik niet het goede voorbeeld heb gegeven."



"Ik had geen enkele intentie om Lewis in gevaar te brengen, maar begrijp wel dat ik een gevaarlijke situatie heb veroorzaakt", vervolgt Vettel. "Daarvoor wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden aan de FIA. Ik accepteer en respecteer de beslissingen die vandaag zijn genomen bij de hoorzitting in Parijs, evenals de straf van de wedstrijdleiding in Baku. Ik hou van deze sport en ben vastberaden om een voorbeeld te zijn voor toekomstige generaties."



Tijdens de FIA-hoorzitting in Parijs bood Vettel zijn excuses aan, wat voor de internationale autosportfederatie voldoende was om hem geen verdere straf op te leggen. Wel moet de Ferrari-coureur zich de komende twaalf maanden in zijn vrije tijd inzetten voor nader te bepalen educatieve activiteiten in opstapklassen als de Formule 2, Formule 3 en Formule 4. De wedstrijdleiding bij de race in Baku had Vettel al een stop-and-go penalty van tien seconden opgelegd, alsmede drie strafpunten op zijn licentie.