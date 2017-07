Veel afwijkende bandenkeuzes voor Britse Grand Prix

10:39 – Waar het rijdersgilde normaliter wel vrij eensgezind haar bandenkeuze doorgeeft aan Pirelli - uitzonderingen daargelaten - is er voor de aanstaande Grand Prix van Groot-Brittannië een grote variëteit aan gekozen sets. Max Verstappen opteert bijvoorbeeld voor één set mediums, vier sets soft en acht sets van de superzachte band, waar Valtteri Bottas met een verdeling van twee, vijf en zes naar Silverstone afreist.



Daniel Ricciardo en de Renault-coureurs zijn de enige drie rijders die de keuze van Verstappen kopiëren, de rest van het veld heeft voor een andere aanpak gekozen. Zoals zovaak gokt McLaren extreem op de zachtste compound: Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne nemen maar liefst tien sets van de supersoft mee, van de mediumcompound hebben de Spanjaard en de Belg slechts één. Ook Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen gaan vrij radicaal te werk: het Ferrari-duo verdeelt de mediums, softs en supersofts in de verhouding één, drie en negen.



Bottas en diens Mercedes-collega Lewis Hamilton hebben met zes sets supersoft het minste aantal van de band met de rode wang: waar Bottas twee sets medium meeneemt waardoor hij over vijf sets soft beschikt, gaat Hamilton voor één set mediums. Het is overigens de eerste keer dat Pirelli de supersoft beschikbaar stelt voor de race op Silverstone: tot en met vorig jaar werd telkens de harde compound meegenomen.