Kubica optimistisch: "Kans op terugkeer tachtig procent"

16:42 – Terwijl de geruchten de ronde doen dat Robert Kubica binnenkort mogelijk een tweede testdag van Renault cadeau krijgt, staat de 32-jarige Pool opvallend positief tegenover de kans om na jaren van revalidatie terug te keren in de Formule 1. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar liep, terwijl hij actief was in de F1, zware verwondingen op tijdens een rallycrash in februari 2011 en reed daarna geen enkele race meer.



"Als je me had gevraagd hoe groot ik de kans zou schatten dat ik terug zou keren in de Formule 1, dan zou ik je voor de test waarschijnlijk een getal als tien of twintig procent hebben gegeven", sprak Kubica op het Goodwood Festival of Speed, waar hij met een oude Lotus E20 - omgespoten in de hedendaagse kleuren van Renault - tegen het Britse Auto Express. "Als ik nu erg realistisch ben en mijn beide benen ferm op de grond houd, acht ik die kans inmiddels een procent of tachtig, misschien zelfs wel negentig."



"Het is een grote sprong, maar dat is puur omdat je de vraagtekens in je hoofd baseert op wat je weet van je lichaam. Na de testdag op Valencia waren veel van die vraagtekens weg, pleite, vergaan. Dat geeft vertrouwen en dat plaatst je op een heel ander denkniveau. Mijn lichaamslimieten waarvan ik dacht last te hebben, waren na drie rondjes verdwenen. Ik kon me goed concentreren en probeerde gelijk in een goed ritme te komen. Het verbaasde me: het voelde alsof ik een maandje niet had gereden, in plaats van ruim zes jaar."



"Het klinkt wellicht een beetje vreemd", gaat Kubica verder, "maar ik ben natuurlijk geen 18-jarige rookie die koste wat kost in de Formule 1 terecht wil komen. Ik wil pas F1 rijden als ik voor de volle honderd procent capabel ben en dat is het doel waar ik me nu voor inzet. Er zijn nog een aantal stappen te zetten en ik ben benieuwd hoe mijn lichaam daarop zal reageren. Maar: als je tachtig procent van je twijfels op één dag ziet verdwijnen, geeft dat een bijzonder goed gevoel."



Kubica stond tussen 2006 en 2010 in 76 Grands Prix aan de start, waarvan hij er eentje wist te winnen. Tevens scoorde de Pool eenmaal de poleposition, zijn overwinning (Canada 2008) meegeteld stond Kubica twaalf keer op het ereschavot. Voor zijn zware rallyongeval kwam de man uit Krakau uit voor het team van Renault, nadat hij drieënhalf seizoen had afgewerkt voor BMW Sauber.