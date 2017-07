Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

9:34 – Voor de MotoGP-coureurs is de zomerstop inmiddels begonnen, hun collega's in de Formule 1 moeten tot het einde van de maand geduld hebben alvorens zij de batterij kunnen opladen. Eerst wacht hen nog drie Grands Prix, waarvan de eerste dit weekend in Oostenrijk is. Maar er wordt dit weekeinde nog meer geracet. Zoals altijd stelt GPUpdate.net het spoorboekje samen.



In het kielzog van de Formule 1 rijden ook de Formule 2 en GP3 op de Red Bull Ring bij Spielberg. Voor wie alle races wil volgen, wordt het een lange zondag. In Japan wordt namelijk geracet in de Super Formula, terwijl in de Verenigde Staten de IndyCars in actie komen. De Super Formula doet de Fuji Speedway aan, de oval van Iowa is het decor voor de IndyCar.



Vrijdag 7 juli

Zaterdag 8 juli

Zondag 9 juli

15.55-16.25 uur: Formule 2- kwalificatie07.30-08.25 uur: Super Formula- kwalificatie09.25-09.45 uur: GP3- kwalificatie15.35 uur: Formule 2- hoofdrace17.10 uur: GP3- hoofdrace21.00-22.00 uur: IndyCar- kwalificatie07.10 uur: Super Formula- race09.10 uur: GP3- sprintrace10.20 uur: Formule 2- sprintrace23.45 uur: IndyCar- raceHet overzicht bevat louter de Nederlandse tijden en de raceklassen die op GPUpdate.net te volgen zijn.