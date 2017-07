Kubica gaat weer testen: "Capaciteiten grondig toetsen"

16:33 – Robert Kubica werkt op korte termijn voor de tweede keer een test af met de Lotus E20 uit 2012. De Franse formatie wil met dat testprogramma 'grondig toetsen' hoe goed de 32-jarige Pool het er vanaf brengt in een Formule 1-auto.



In 2011 zou Kubica aan zijn tweede volledige seizoen als F1-coureur van Renault beginnen, maar in februari van dat jaar raakte hij zwaargewond als gevolg van een crash tijdens een rallyproef. Racen met een F1-wagen leek nadien onmogelijk voor hem, maar een maand geleden gaf Renault hem een testdag in Valencia met de E20. Dat ging dusdanig goed dat Kubica weer openlijk durft te dromen van een terugkeer in de hoogste autosportklasse.



"De eerste testdag in Valencia was meer om Robert weer aan het rijgevoel te laten wennen, in deze tweede test zullen we zijn capaciteiten voor een terugkeer in de Formule 1 toetsen", aldus Renault-directeur Cyril Abiteboul. "Dit is een nieuwe fase in zijn persoonlijke en professionele avontuur. We zijn er trots op om hem te steunen, door hem onze infrastructuur op Paul Ricard te bieden. Deze is geschikt voor professionele en niet-professionele coureurs. Hij heeft nog veel hordes te nemen, maar hij weet beter dan wie ook dat alleen zijn prestaties zullen bepalen of hij ooit weer professioneel coureur kan worden."