Magnussen steelt de show bij confrontatie Vettel en Hamilton

16:41 – Het affiche was mooi: Sebastian Vettel en Lewis Hamilton, de twee mannen die elkaar in Baku op de baan in de wielen reden en vervolgens in de media bekritiseerden, naast elkaar tijdens de rijderspersconferentie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De FIA hoopte ongetwijfeld op een spetterend half uurtje, maar dat werd het nauwelijks. De echte smaakmaker was de vreemde eend in de bijt, de man in het midden: Kevin Magnussen.



Meteen nadat de bezetting van de persconferentie bekend geworden was, meldde Magnussen zich op Twitter. "Ik denk niet dat ik veel aan het woord ga komen", grapte de Deen. Hij was de figurant op het feestje, de coureur die er vooral zat omdat de FIA-reglementen nu eenmaal voorschrijven dat drie coureurs moeten plaatsnemen bij een persconferentie. Hij was podiumvulling en het mooie was: dat wist hij zelf maar al te goed.



Vrolijk lachend, met een duim omhoog, kwam Magnussen donderdag rond 15.00 uur als eerste het perscentrum ingelopen. Vervolgens barstte hij in lachen uit toen de FIA hem erop wees dat hij niet aan de zijkant van de tafel, iets waar hij zelf wel op rekende, maar in het midden moest plaatsnemen. Tussen Hamilton en Vettel in, als een soort levende bufferzone tussen de twee mannen die elkaar in Baku zo'n beetje wilden aanvliegen.





Na acht minuten in de persbabbel kreeg Magnussen zijn eerste vraag. Uit beleefdheid vroeg de interviewer Magnussen naar zijn prima zevende plek in Baku. De Deen gaf keurig antwoord en kon vervolgens weer indommelen, want Vettel en Hamilton deden het woord. Veel leverde dat niet op: Vettel herhaalde dat hij verkeerd gehandeld had in Baku, iets dat hij deze week al liet weten in een verklaring, en dat hij zich kort na de race bij Hamilton telefonisch geëxcuseerd had voor de actie. De Brit accepteerde deze excuses en daarmee was de kous voor beide coureurs wel af. Veel zin om erover uit te weiden hadden ze niet."Het was een verkeerde actie van me. Ik weet dat iedereen er meer over wil horen, maar meer valt er echt niet te zeggen", zei Vettel. "Voor mij is dit hoofdstuk nu wel afgesloten", vulde Hamilton aan. "Alles is zo'n beetje wel gezegd. Ik wil me nu vooral richten op dit weekend en de rest van het seizoen. Of onze relatie veranderd is? Nee hoor. Ik heb nog steeds veel respect voor Seb, als mens en coureur. Dat is niet veranderd of verminderd."

Door: Roland Mather







Gelukkig was Magnussen er nog. Nadat hij een minuut of tien kalmpjes voor zich uit had zitten staren, kreeg de Deen ineens een vraag: wat vond híj eigenlijk van de situatie tussen Hamilton en Vettel? Vindt hij dat één van beide coureurs fout zat? "Ik koester geen wrok tegen één van hen", luidde het korte antwoord van de olijk lachende Deen. Pogingen om hem bij het gesprek te betrekken, toen de stof voor Hamilton en Vettel op was, leverden weinig op. Of Vettel er genadig afgekomen was en andere coureurs voor eenzelfde vergrijp wellicht zwaarder betreft zouden worden? Magnussen kon er weinig mee. "Geen idee", stamelde hij. Of de nieuwe wereldkampioen links of rechts naast hem zat? Hetzelfde laken en pak. De Haas-coureur keek even naar zijn twee buren en haalde lachend zijn schouders op. "Geen idee. We zullen zien."Lachend stond Magnussen na een half uur op. Voor hem zat het erop, Vettel en Hamilton moesten toen nog door naar de tv-ploegen in de paddock, waar weer dezelfde vragen gesteld worden, en het gevecht tussen de twee zal dit weekend op de Red Bull Ring een vervolg krijgen. En Magnussen? "Q3 halen in de kwalificatie zou een meevaller zijn. We gaan het zien." Het leven van een coureur in het middenveld is soms zo gek nog niet.