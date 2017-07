Hamilton wacht gridstraf na versnellingsbakwissel

19:54 – Hij was op vrijdag razendsnel en lyrisch over zijn auto, maar de dag is voor Lewis Hamilton in mineur geëindigd. De versnellingsbak van zijn Mercedes moet worden vervangen en dat komt hem op een gridstraf van vijf plaatsen te staan. Dat bakwissel is bevestigd door de internationale autosportfederatie FIA.



De FIA laat weten dat de bakwissel van Hamilton niet voldoet aan de reglementen en dat de zaak wordt voorgelegd aan de stewards. Deze zullen in principe besluiten tot een gridpenalty van vijf plaatsen, de standaard sanctie voor een dergelijke overtreding. In dat geval is P6 op de grid het maximaal haalbare voor de Brit.



Op vrijdag was Hamilton zowel in de eerste als tweede vrije training de snelste. "Het was een heel goede vrijdag, we hebben eigenlijk niets te klagen. In de middag moest even een bougie vervangen worden, maar de monteurs hadden dat snel voor elkaar en we konden alsnog ons volledige programma afwerken. Het belangrijkste is dat de auto hier fantastisch voelt. De balans is al goed, het gevoel ook", sprak hij na de sessie opgetogen.