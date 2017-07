Alonso hoopt op regen: "Prima als je niets te verliezen hebt"

9:22 – in zowel de eerste als tweede vrije training eindigde Fernando Alonso vrijdag bij de eerste tien. Mede dankzij een verbeterde versie van de Honda-motor lijkt McLaren de goede kant op te schuiven, maar de Spanjaard beseft dat de verschillen klein zijn. Hij hoopt dat neerslag hem dit weekend een handje helpt.



"Zeven of acht coureurs zitten binnen ongeveer een tiende van elkaar. Zaterdag zullen we zien of we tot het bovenste, of onderste gedeelte van deze groep behoren", zegt Alonso na een blik op de tijdenlijst. Hij klokte 1.06.732 als beste tijd op vrijdagmiddag, teamgenoot Vandoorne op P12 was een tiende trager. Alonso is benieuwd wat de rest van het weekend brengt. "Het lijkt erop dat we veranderlijk weer krijgen op zaterdag en zondag. Dat is altijd welkom, tenzij je voor het kampioenschap vecht. In lastige omstandigheden kan het dubbeltje twee kanten opvallen, maar als je weinig te verliezen hebt is het normaal gesproken altijd prima..."



Vandoorne was in de eerste vrije training sneller dan Alonso, in de middag zat hij net achter zijn teamgenoot. Ook de Belg ziet dat het middenveld zeer compact is. "Tien auto's zaten binnen een seconde. In de kwalificatie zal het dus aankomen op details en op dit korte circuit kunnen honderdsten van seconden een groot verschil maken. We gaan er alles aan doen om de afstelling perfect te krijgen en alles eruit te halen wat erin zit."