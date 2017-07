Tweede pole voor Bottas: "Doel niets minder dan winnen"

15:24 – Voor de tweede keer in zijn loopbaan mag Valtteri Bottas zondag plaatsnemen op de voorste startplaats. Toen Romain Grosjean zaterdag in de slotfase van de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk stilviel, topte de Mercedes-coureur de tijdenlijst. Omdat vanwege de gele vlag niemand zijn tijd nog kon verbeteren, bleek de 1.04.251 van Bottas voldoende voor de pole.



"Dit voelt goed", reageerde Bottas na afloop van de sessie op het rechte stuk van start-finish op de Red Bull Ring. "Ik vind het echt prachtig om hier te rijden. Ik heb ervan genoten vandaag. De auto werd steeds beter naarmate er meer grip kwam. Mijn ronde was niet perfect. Het had nog sneller gekund, maar het was goed genoeg."



Bottas pakte zijn eerste pole eerder dit jaar in Bahrein. In die race kwam hij niet verder dan de derde plaats, achter Sebastian Vettel en teamgenoot Lewis Hamilton. Vettel vergezelt Bottas morgen op de voorste startrij. Hamilton klokte de derde tijd, maar wordt vanwege een straf wegens een versnellingsbakwissel teruggezet naar P8.



"Het wordt een interessant gevecht morgen, maar ons doel is niets minder dan winnen", aldus Bottas. Hij wenste Hamilton tot slot het allerbeste. "Ik weet zeker dat Lewis een mooie race tegemoet gaat, zodat we een mooie sloot punten kunnen pakken voor het team. Ik kan niet wachten tot morgen."