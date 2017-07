Ricciardo content: "Vierde startplek was het maximale"

15:40 – Daniel Ricciardo is tevreden met zijn vierde startplaats voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull-coureur reed zaterdag in de kwalificatie de vijfde tijd, maar schuift op de grid één plaats op omdat Lewis Hamilton vijf plekken naar achteren wordt gezet wegens een versnellingsbakwissel.



"De vierde startplaats is het maximale dat we konden verwachten", reageerde Ricciardo na de kwalificatie. De Australiër kwam iets meer dan een tiende van een seconde tekort om ook voor Kimi Räikkönen te kunnen staan. "We zitten in de buurt van Kimi, het is fijn om te kunnen jagen. Dit is een evenaring van mijn beste startplaats van het seizoen." In Bahrein mocht Ricciardo ook vanaf P4 komen. Hij eindigde de race in het Midden-Oosten als vijfde.



"Ik ben tevreden met hoe de sessie is verlopen", vervolgde Ricciardo. De coureurs konden hun laatste vliegende ronde niet afmaken, omdat Romain Grosjean was stilgevallen in de derde sector. "Het was leuk geweest als we de sessie hadden kunnen afmaken, maar er waren wat gele vlaggen. Of dat verschil heeft gemaakt? Kimi had zich ook nog kunnen verbeteren. Ik reed achter hem en volgens mij hadden we allebei een goede eerste sector, maar toen kregen we te maken met de gele vlaggen. We hadden misschien allebei nog sneller gekund en dus zou je kunnen zeggen dat het hetzelfde is gebleven."



Na drie derde plaatsen op rij won Ricciardo twee weken geleden de spectaculaire Grand Prix van Azerbeidzjan, ondanks dat hij op een gegeven moment in de achterhoede reed. Op de vraag of hij in Oostenrijk weer de top-drie kan halen, antwoordde hij lachend: "Kijkend naar twee weken geleden, dan is van P4 naar het podium niet zo moeilijk. Het wordt een interessante race en voor rond het middaguur is ook regen voorspeld. Daarnaast zal Lewis zich vanaf P8 naar voren vechten. Het wordt leuk."