Oranje geeft de Red Bull Ring en GP van Oostenrijk kleur

18:55 – De eigenaar van de camping naast de Red Bull Ring, Dr. Maier, wist niet wat hij zag. "Zijn er eigenlijk nog Hollanders over in Nederland, of zitten ze allemaal hier?" Spielberg, het zo kalme dorpje in de Alpen, is dit weekend oranje. En daarmee zet het de Grand Prix van Oostenrijk op de kaart.



De Grand Prix van Oostenrijk is dit jaar toe aan zijn vierde editie sinds het circuit terugkeerde op de kalender. Na 2003 vertrok de Formule 1 uit Spielberg en vervolgens raakte de baan in verval, tot Red Bull zijn zin kreeg: het kocht het circuit, een transactie die aanvankelijk geblokkeerd werd door de weerstand vanuit de omgeving, en ging aan de slag. En als Dietrich Mateschitz en Red Bull ergens mee aan de slag gaan, wordt geen half werk geleverd. En dus werd de oude A1 Ring, een stukje vergane glorie ergens tussen de bergen en weilanden, een hypermoderne Red Bull Ring. De energiedrankjesfabrikant wist toenmalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone er bovendien van te overtuigen om de Grand Prix van Oostenrijk weer een plek op de kalender te geven.



In 2014 vond de eerste Formule 1-race op de compleet opgekalefaterde Red Bull Ring plaats. De faciliteiten waren allemaal tiptop in orde: nergens worden journalisten, VIP's en andere genodigden zo in de watten gelegd als hier. Er was alleen één probleem: de tribunes bleven leeg. Oostenrijk was al jaren niet meer wild van de Formule 1, zelfs toen de Oostenrijker Alexander Wurz in 1998, 1999 en 2000 aan de start verscheen bleek het enthousiasme van de Oostenrijkers niet erg groot. Grote steden, waar veel volk vandaan kan komen, zijn bovendien niet in de buurt van het circuit. Wie een volkstelling gaat houden komt vermoedelijk tot de conclusie dat er in de kilometers rond Spielberg meer koeien dan mensen leven. Van buurland Duitsland, ooit gek van de Formule 1, hoeft Oostenrijk het ook niet meer te hebben: de Duitsers krijgen zelfs de tribunes voor de 'eigen' race in Hockenheim niet vol, laat staan dat ze massaal de grens overtrekken voor een race op de Red Bull Ring.





Door de lege tribunes dreigde een vervelend beeld voor de Grand Prix van Oostenrijk: de race die eigenlijk zo'n grote traditie heeft, gezien alle heroïsche races uit het verleden op dezelfde grond, dreigde een puur commercieel dingetje te worden. Een marketingtool van Red Bull zonder echte toegevoegde waarde voor de Formule 1-kalender. Tot het vizier op Nederland ging.In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk van 2016 ontstond een project, opgezet door Red Bull Nederland, het management van Max Verstappen en sportreisbureau Sportstadion.nl. Er kwam een Max Verstappen-tribune en de prijzen daarvoor waren, in verhouding tot andere races op de kalender, zo aantrekkelijk dat de kaarten over de toonbank vlogen. Het bleek voor Nederlandse fans dé manier om, zonder meteen blut te zijn, de sport te beleven of om ermee kennis te maken. Op een typisch Nederlandse manier bovendien, met een camping pal naast de baan. Massaal trokken de auto's en campers met Nederlandse nummerborden richting Spielberg en de beelden van het oranjegekleurde tribunevak bij het uitkomen van bocht één, de speciale Max Verstappen-tribune, gingen de hele wereld over.Het leidde tot een sneeuwbaleffect: Nederlandse fans die erbij waren, wilden het jaar erna nog een keer. En wie de editie van 2016 miste en de beelden van het evenement zag, wilde het in 2017 wél meemaken. Het gevolg: de speciale Max Verstappen-tribune die vorig jaar duizend plaatsen had, heeft er dit jaar 5.000. Allemaal waren ze binnen 48 uur uitverkocht, opnieuw tegen een voor Formule 1-begrippen zeer aantrekkelijke prijs.Het gevolg: de Red Bull Ring heeft kleur. Ineens zijn de tribunes niet meer leeg, maar schieten de tv-camera's beelden van een oranjezee. Bij iedere doorkomst van Verstappen gaat een gejuich op, op de camping is het al dagen feest. De Red Bull Ring heeft wat het wil: kleur op de wangen. Een commercieel evenement, een Red Bull-speeltje? Misschien ook. Maar de GP van Oostenrijk is nu vooral een oranjegekleurd Formule 1-feest.Door: Roland Mather