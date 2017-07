McLaren-duo tevreden met twaalfde en dertiende plek

18:20 – Vanwege een probleem met de MGU-H moest Fernando Alonso na de eerste trainingsdag in Oostenrijk de nieuwe Spec 3 in zijn McLaren laten vervangen door een oude motorspecificatie, terwijl teamgenoot Stoffel Vandoorne gewoon gebruik kon blijven maken van de verbeterde krachtbron. Toch was Alonso andermaal sneller dan zijn Belgische collega. De tweevoudig wereldkampioen lijnt zich zondag voor de race op de Red Bull Ring als twaalfde op, één plaats voor Vandoorne.



"Dit was een positieve zaterdag. Volgens mij hebben we het maximale eruit gehaald. Ik ben tevreden met onze ronden, resultaten en prestaties gedurende het weekend", aldus Alonso. "Om na de onverwachte motorwissel twaalfde te worden en me competitief te voelen gedurende de kwalificatie is goed nieuws. Het team werkt keihard om de situatie te verbeteren: we nemen aerodynamische updates mee naar elke race en wanneer mogelijk introduceren we ook nieuwe motorspecificaties. Het gaat zeker de goede kant op. We moeten de betrouwbaarheid nog verbeteren, maar hopelijk zien we in de komende weken meer positieve tekenen."



Alonso acht het haalbaar dat hij zondag punten pakt in de race, ook al staat de piste bij Spielberg bekend als een 'powercircuit'. "Vanaf de twaalfde plaats kunnen we met een goede start of een goede strategie in de positie komen om punten te scoren", stelt de Spanjaard. "Er wordt voor morgen wat regen voorspeld. Als dat blijkt te kloppen, dan geeft ons dat waarschijnlijk meer mogelijkheden. Deze moeten we benutten."



Vandoorne is tevreden met zijn dertiende plek. "Volgens mij is het tot dusver een positief weekend voor ons", reageert de Belg. "De vrije trainingen zijn goed verlopen en de kwalificatie was wat we min of meer verwachtten. Het zat vanmiddag ontzettend dicht bij elkaar, het kwam aan op kleine details. Een paar tienden extra en we hadden in Q3 gestaan. Vandaag laat dus zien dat elke verbetering aan de auto heel waardevol is. Alles helpt. Het gaat zeker de juiste richting op, maar we moeten blijven pushen."