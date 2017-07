FIA-preses Todt geeft stevige waarschuwing aan Vettel

20:26 – Hij kreeg geen extra straf voor zijn merkwaardige botsing tegen Lewis Hamilton in Baku, maar het krediet van Sebastian Vettel bij de internationale autosportfederatie FIA is op. Een volgende overtreding zal de Duitser heel duur komen te staan, zo benadrukte voorzitter Jean Todt zaterdag in Spielberg.



Vettel kreeg tijdens de race een stop-and-go van tien seconden aan zijn broek, wat neerkwam op een tijdstraf van een kleine dertig seconden. Vervolgens liet de FIA weten een onderzoek naar het incident te starten. Een extra sanctie hing Vettel boven het hoofd, maar mede omdat de Ferrari-coureur openlijk door het stof ging liep de zaak met een sisser af. Maar, zo benadrukt FIA-voorzitter Todt, Vettel moet op zijn tellen passen.



"Sebastian heeft enkele zeer stevige waarschuwingen gekregen. Het zal niet nog eens gebeuren en als dat wel het geval is, zullen de consequenties ernstig zijn", is de duidelijke taal van Todt bij Sky Sports.



Opvallend aan het incident tussen Vettel en Hamilton was vooral dat de Duitser na de race helemaal niet van plan was om het boetekleed aan te trekken. Integendeel: hij wees vooral naar Hamilton. Om die reden leken de late excuses van Vettel wat gekunsteld, maar Todt is ervan overtuigd dat ze oprecht zijn. "De emoties liepen hoog op tijdens de race, daardoor maakte hij deze fout. En langzaam kwam bij hem het besef dat hij fout zat. Sebastian heeft me verzekerd dat het niet meer gebeurt. De tijd zal ons leren of dat inderdaad klopt."