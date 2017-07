Wehrlein begint Grand Prix van Oostenrijk vanuit pits

9:17 – Slechts negentien auto's nemen zondagmiddag bij de Grand Prix van Oostenrijk plaats op de startopstelling. Pascal Wehrlein, die zich als twintigste en laatste gekwalificeerd had, begint de race vanuit de pits.



Na de kwalificatie klaagde Wehrlein over een probleem met zijn motor. "Daardoor verloor ik vermogen, vooral op de rechte stukken." Het was voor het team van Sauber aanleiding om de power unit te vervangen en als gevolg daarvan moet Wehrlein de race vanuit de pits starten. "We gaan er alles aan doen om een goede race te rijden", laat de Duitser, die vorig jaar in een Manor een WK-punt scoorde op de Red Bull Ring, weten op Twitter.



Marcus Ericsson is, op P19, nu de achterste auto op de startopstelling voor de Oostenrijkse GP.