Strategie in Spielberg: droge eenstopper of regenrace?

9:29 – Het wordt de hele week al voorspeld: regen gedurende het raceweekend in Oostenrijk. Op vrijdag en zaterdag bleef neerslag tijdens de sessies uit, de grote vraag is nu of Pluvius zich tijdens de race wél meldt boven de Red Bull Ring. Zo niet, dan lijkt de strategie helder: meer dan één bandenwissel is niet nodig.



Volgens Pirelli is de situatie op een droge baan duidelijk: een tweestopper is duidelijk langzamer dan een eenstopper. De verwachting is dat coureurs die de race aanvangen op ultrasofts rond rondje achttien naar binnen komen en vervolgens op softs, het meest harde compound, naar het zwart-wit geblokt gaan. In de top tien start iedereen op ultrasofts behalve Lewis Hamilton, hij koos ervoor om in Q2 supersofts te gebruiken. Dit heeft als gevolg dat hij, in principe, een wat langere eerste stint kan rijden. Volgens Pirelli zou Hamilton een rondje of acht langer door kunnen rijden dan zijn concurrenten, waarna een wissel naar softs eveneens voor de hand ligt. De combinatie van een stint op ultrasofts en één op supersofts is volgens de bandenfabrikant minder geschikt.



Maar: er is natuurlijk de dreiging van regen. Max Verstappen liet na de kwalificatie weten dat hij verwacht dat de neerslag pas na de race komt, maar op zondagochtend wezen de weersverwachtingen uit dat de kans op een regenrace reëel is. De kans op neerslag tussen 14.00 en 16.00 uur lijkt meer dan vijftig procent te zijn.



De Grand Prix van Oostenrijk begint om 14.00 uur, GPUpdate.net doet uiteraard weer live verslag.