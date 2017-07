Wederom uitvalbeurt Verstappen: "Dat is het dan alweer"

14:31 – Dat het Max Verstappen de laatste races niet meezit is een understatement: de jonge Limburger wist al sinds de Grand Prix van Monaco geen wedstrijd meer te finishen en ook in Oostenrijk was het de Red Bull-coureur niet gegund. Voor het oog van duizenden fans kon er al na een honderdtal meters een kruis door de naam van de enkelvoudig GP-winnaar; na een slechte start werd Verstappen door een tik van Fernando Alonso, die op zijn beurt werd getorpedeerd door Daniil Kvyat, uitgeschakeld.



"Het is lastig om het precies uit te leggen, maar de koppeling was kapot", verklaart Verstappen zijn slechte start voor de camera van Ziggo Sport. "Het voelde al raar aan bij de proefstart, maar ze konden geen issues bij mij zien. Het is niet iets elektronisch ofzo het is puur de koppeling." Over het incident in bocht één weet de Nederlander, die voor de start van de race de tijd nam om 'zijn' tribune te bezoeken: "Ik heb gehoord dat Alonso door Kvyat werd geraakt en zodoende tegen mij aanklapte. Toen ik weg wilde rijden merkte ik dat de lager in de koppeling kapot was, waardoor de wagen alleen maar bleef slippen."



Het team verzocht Verstappen om de wagen niet terug te brengen naar de pits, maar deze te parkeren langs de baan. "Ja, daar staat-ie, in bocht acht. Dat is het dan alweer", verzucht Verstappen, die inmiddels al vijf uitvalbeurten achter zijn naam heeft staan. "We hadden gehoopt op iets anders, maarja. Nu moeten we maar meteen door naar Silverstone."