Vettel houdt stug vol: "Start van Bottas was vals"

16:02 – Hij deed prima zaken in het kampioenschap en liep zes punten uit op zijn belangrijkste rivaal Lewis Hamilton, maar heel vrolijk was Sebastian Vettel niet na de Grand Prix van Oostenrijk. Hij eindigde pal achter Valtteri Bottas en is ervan overtuigd dat de Fin niet reglementair van zijn plek kwam bij de start.



Bottas en Vettel deelden de eerste startrij en probleemloos ging de Fin als leider de eerste bocht in. Volgens Vettel kwam dat omdat de Mercedes te vroeg van zijn plek kwam. Over de boardradio liet hij weten een valse start te vermoeden en hoewel onderzoek van de FIA vervolgens uitwees dat daar geen sprake van was, hield Vettel na de finish vol. "Ik geloof het niet...ik ben er vrij zeker van dat zijn start vals was", sprak Vettel. "Vraag maar aan Daniel. We zijn er allemaal van overtuigd dat de start niet correct was. Maar schijnbaar was het oké."



Zelf noemde Bottas zijn start 'perfect' en tijdens de persconferentie werd Vettel ermee geconfronteerd dat de reactietijd van de Fin exact 0,201 seconde was. Die positieve reactietijd sluit een valse start in principe uit, maar ook dit gegeven overtuigde Vettel niet. "Ik geloof het niet. Volgens mij was het een valse start."



Uiteindelijk kwam Vettel 0,658 seconde achter Bottas over de finish. "Het werd heel close in de laatste rondjes. Mijn tweede stint was veel beter dan mijn eerste, op supersofts kwam de auto tot leven. Ik had nog één rondje nodig, dan had ik hem misschien kunnen pakken, want ik zag dat Valtteri worstelde met zijn auto."