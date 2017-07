FIA: "Beweging Bottas binnen grens van toelaatbare"

10:17 – Al voordat de rode lichten waren gedoofd, was te zien dat de Mercedes van Valtteri Bottas bewoog. De wedstrijdleiding stelde een onderzoek in naar het voorval, maar een straf bleef uit. De beweging was namelijk binnen de grens van het toelaatbare. Daardoor kon de van pole vertrokken Bottas de winst van de Grand Prix van Oostenrijk veiligstellen.



Omdat coureurs vlak voor de start vaak nog wijzigingen moeten doorvoeren aan de koppeling staat de FIA een zeer beperkte mate van beweging toe tussen het aangaan van het laatste rode licht en het doven van de vijf lampen. "Dit systeem, dat los staat van de officiële live timing, wordt al ongeveer twintig jaar gebruikt en is in de loop der jaren zeer betrouwbaar gebleken", aldus de FIA.



"In dit voorbeeld heeft Valtteri Bottas deze (heel geringe) limiet voor de start niet overschreden", vervolgt de FIA. "Met andere woorden: hij heeft een uitzonderlijk accurate en toevallige beoordeling gedaan, door met een enorme precisie te anticiperen op het moment dat de lichten doofden. Alle beweging daarvoor waren binnen het toelaatbare."