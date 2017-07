Ferrari legt bal bij Vettel en wil meer van Räikkönen

13:17 – Het contract van Sebastian Vettel bij Ferrari loopt na dit seizoen af, maar het team heeft hem verteld dat hij in Maranello kan blijven als hij dat zelf wil. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn toekomstplannen volledig in eigen hand, benadrukt Ferrari-topman Sergio Marchionne.



"Ik heb duidelijk gemaakt dat wanneer hij wil blijven, we het contract gewoon gaan verlengen. De bal ligt bij hem", aldus Marchionne tegenover de verzamelde media voor de race in Oostenrijk van afgelopen weekend. Vettel zegt zelf nog niets over zijn toekomst. De 30-jarige Duitser wil zich volledig richten op de titelstrijd. Volgens hem is er na de zomer nog voldoende tijd om te praten.



WK-leider Vettel, die tweede werd in Oostenrijk en zodoende zijn voorsprong op naaste belager Lewis Hamilton vergrootte tot twintig punten, wordt ook gelinkt aan Mercedes. Bij dat team tekende Valtteri Bottas, de winnaar op de Red Bull Ring, afgelopen winter een eenjarig contract. Voor Mercedes-voorzitter Niki Lauda is een transfer van Vettel naar de regerend wereldkampioenen echter ondenkbaar. "Hij is een Ferrari-coureur, zijn hoofd is gemaakt voor Ferrari. En het geld is daar ook aanwezig", sprak de Oostenrijker al.



Ook Vettels teamgenoot Kimi Räikkönen heeft toekomst bij Ferrari, alleen wil Marchionne wel dat de wereldkampioen van 2007 er harder aan gaat trekken in de tweede helft van het seizoen. "Soms moet Kimi in mijn ogen meer betrokkenheid bij het proces tonen. Er zijn namelijk ook dagen waarop hij enigszins op een achterblijver lijkt. We zullen zien", besluit Marchionne.