Alonso was 'passagier', Vandoorne 'beetje teleurgesteld'

Voor Fernando Alonso duurde de Oostenrijkse Grand Prix slechts één ronde. De Spanjaard werd in de eerste bocht aangetikt door Daniil Kvyat en vloog daarop samen met Max Verstappen van de baan. Alonso wist zijn McLaren MCL32 nog wel naar de pitstraat te sturen, maar viel aldaar alsnog uit.



"We hadden weer een goede start", begint Alonso de analyse van zijn korte wedstrijd. "Ik kon profiteren van de slechte starts van Carlos Sainz en Verstappen, waardoor ik al in tiende positie lag voor de eerste bocht. Maar de jongens achter me kwamen te hard aan bij de bocht, remden niet voldoende en verpestten mijn race. Ik hoopte op een goede wedstrijd, maar we hadden gewoon pech. De zaken lagen buiten mijn macht, ik was niet meer dan een passagier. In het middenveld is het altijd tricky bij de start, maar het is niet nodig om in de eerste bocht al een meter te willen winnen. Soms nemen ze daar iets te veel risico."



Alonso en teamgenoot Stoffel Vandoorne hadden dit weekend allebei de beschikking over de nieuwe Spec 3 van Honda. Met de krachtbron van de Spanjaard werd echter een probleem geconstateerd, waarna hij terug moest stappen naar de vorige motorspecificatie. Vandoorne kon wel racen met de verbeterde power unit, maar meer dan een twaalfde plaats zat er voor hem niet in.



"Daarmee ben ik eigenlijk een beetje teleurgesteld", reageert Vandoorne. "Als je kijkt naar de snelheid die we deze race hadden, dan waren punten misschien wel mogelijk geweest. Dat is heel bemoedigend. Helaas zat ik klem achter wat auto's en was het onmogelijk om in te halen, maar zo is de situatie nou eenmaal voor ons." Wegens het niet respecteren van de blauwe vlaggen kreeg de GP2-kampioen van 2015 wel een drive through penalty. "We moesten iets proberen, maar volgens mij heeft het ons wat betreft de race-uitslag nauwelijks iets gekost."