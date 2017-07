Silverstone legt besluit uit: "Situatie was onhoudbaar"

20:59 – John Grant, de voorzitter van Silverstone-eigenaar British Racing Drivers' Club (BRDC), legt uit waarom de ontbindingsclausule om het tot en met 2026 lopende contract voor de organisatie van de Britse Grand Prix na 2019 te ontbinden is gelicht. De huisvesting van het evenement heeft de afgelopen jaren geleid tot een miljoenenverlies.



"Het moment is bereikt dat we onze passie voor de sport niet langer kunnen laten overheersen in ons hoofd", begint Grant zijn verklaring. "Simpel gezegd: het is voor ons financieel gezien niet langer rendabel om de Britse Grand Prix te organiseren onder de huidige voorwaarden. Met de organisatie van de Britse Grand Prix hebben we een nettoverlies geleden van 2,8 miljoen Britse pond in 2015 en één van 4,8 miljoen Britse pond in 2016, dat is dus 7,6 miljoen Britse pond in twee jaar. Voor dit jaar verwachten we een vergelijkbaar verlies. Het is niet alleen onhoudbaar om op deze voet verder te gaan, het zou Silverstone, het thuis van de Britse autosport, ook in gevaar brengen."



De BRDC verlengde in 2010 het contract met de Formule 1, die toen nog onder leiding stond van Bernie Ecclestone, tot en met 2026. Daarbij werd afgesproken dat het bedrag dat de BRDC jaarlijks moet betalen om een Grand Prix te mogen organiseren per jaar met vijf procent toeneemt. In het eerste jaar van de verbintenis (2010) bedroeg deze som 11,5 miljoen Britse pond, voor dit seizoen is dat al 16,2 miljoen Britse pond en als de ontbindingsclausule niet zou zijn gelicht was dat voor 2026 25 miljoen Britse pond geweest.



"Dit was op dat moment de enig beschikbare deal. We hebben destijds de beslissing genomen om de Britse Grand Prix in leven te houden", vervolgt Grant. "Maar de werkelijkheid is dat het evenement al jaren voor een nettoverlies zorgt." De BRDC wil wel met Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1, onderhandelen over een nieuwe verbintenis die per 2020 moet ingaan. "Ondanks dat we de clausule hebben gelicht, hebben we laten weten dat we ervoor openstaan om samen met onze vrienden van Liberty een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. We hopen dat een akkoord nog steeds mogelijk is, zodat we voor nog vele jaren een financieel levensvatbare Britse Grand Prix op Silverstone kunnen veiligstellen", besluit Grant.