Vijf plaatsen straf voor Alonso, Honda verwacht meer

19:30 – Fernando Alonso gaat dit weekend sowieso vijf plaatsen achteruit op de startopstelling voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar Honda verwacht dat de gridpenalty voor de tweevoudig wereldkampioen nog verder zal oplopen. Dat laat een woordvoerster van de Japanse firma donderdag weten aan GPUpdate.net.



Honda introduceerde afgelopen weekeinde in Oostenrijk de Spec 3. Deze nieuwe motorspecificatie lijkt qua snelheid een stap vooruit, maar na de vrijdagtrainingen op de Red Bull Ring werd met de power unit van Alonso een probleem geconstateerd. Om die reden moest de Spanjaard het weekend in het Alpenland vervolgen met de oudere Spec 2 in het achteronder van zijn McLaren MCL32.



In de eerste twee vrije trainingen op Silverstone rijdt Alonso weer met de Spec 3-verbrandingsmotor van Oostenrijk en een eerder gebruikte MGU-H. Zijn power unit wordt verder voorzien van een volledig nieuwe energieopslag-component. Dat is zijn vijfde exemplaar van dit seizoen, wat neerkomt op een gridpenalty van vijf plekken. Na de eerste trainingsdag in Groot-Brittannië wordt het motorenplan voor de rest van Alonso's weekend bepaald, maar Honda gaat er al van uit dat er nog meer strafplaatsen zullen volgen.



Stoffel Vandoorne, de teamgenoot van Alonso, gebruikt op Silverstone dezelfde Spec 3 als in Oostenrijk.