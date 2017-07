(advertorial)- Speciale aanbieding: korting op unieke F1-ervaring

7:00 – Het is één van de nieuwere evenementen op de Formule 1-kalender, maar toch al uitgegroeid tot een klassieker: de Grand Prix van Singapore. De nachtrace op het Marina Bay Street Circuit is dit jaar toe aan zijn tiende editie. Ben jij erbij op zondag 17 september?



Avondraces zijn er in de Formule 1, Grands Prix op een stratencircuit ook. Er is echter maar één evenement dat beide aspecten combineert en dat is de race in Singapore. De combinatie van het kunstlicht en de prachtige, boeiende wereldstad maakt de Grand Prix een evenement dat iedere Formule 1-liefhebber eigenlijk een keer mee móet maken. Bovendien stellen de races zelden teleur; de afgelopen jaren zagen we veel actie op de baan en regelmatig verrassende uitslagen. Dit jaar lijkt het circuit een uitgelezen kans voor Red Bull Racing om de neus tegen het venster te drukken, zeker gezien het goede tempo van de RB13 op de Hungaroring. Dat circuit is, qua eigenschappen, enigszins te vergelijken met het stratencircuit van Marina Bay in Singapore.



Ook buiten de baan is veel te beleven. Na de kwalificatie op zaterdag zijn er optredens van onder meer Ariana Grande en The Chainsmokers, op zondag geven Calvin Harris en Seal een show. Daarnaast komt Duran Duran zelfs beide dagen van het raceweekend het podium op.



De Grand Prix van Singapore is de derde race na de zomerstop. Wil jij een Formule 1-beleving om nooit te vergeten? Koop dan snel je kaarten voor de tiende editie van deze prachtige race! Tijdelijk is de zevendaagse reis naar Singapore, inclusief reis en verblijf, drastisch in prijs verlaagd: van 1.599 voor slechts 1.299 euro! Boek snel, want op= op!