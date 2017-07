Hoofdsponsor Petronas blijft Mercedes nog jaren trouw

12:32 – Het fabrieksteam van Mercedes lijkt, in tegenstelling tot hetgeen Eddie Jordan eerder beweerde, geen enkele intentie te hebben om de Formule 1 op korte termijn te verlaten. De succesvolle formatie heeft een nieuw, meerjarig contract afgesloten met hoofdsponsor Petronas, zo is zaterdag bekend geworden.



De nieuwe deal tussen Mercedes en Petronas is eind vorig jaar al beklonken en getekend, maar wordt pas nu wereldkundig gemaakt. Petronas is al sinds 1995 betrokken bij de Formule 1 en sloeg in 2010 de handen ineen met Mercedes. "Deze samenwerking heeft ons, door de jaren heen, veel positieve resultaten opgeleverd. Het is me een genoegen om een verlenging van ons sponsorcontract met het team aan te mogen kondigen", zegt Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin, de President and Group Chief Executive Officer van het Maleisische bedrijf.



Details over de deal, zoals de precieze duur ervan, zijn niet bekendgemaakt door beide partijen. Wel benadrukken Mercedes en Petronas dat het om een overeenkomst 'voor lange termijn' gaat.