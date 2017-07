Hamilton knalt naar pole: "Het moest hier gebeuren"

15:33 – Lewis Hamilton geniet van zijn poleposition voor eigen publiek. De Mercedes-coureur was zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië superieur. De Brit knalde op het circuit van Silverstone naar een tijd van 1.26.600, waarmee hij maar liefst een dikke halve seconde sneller was dan nummer twee Kimi Räikkönen.



"Het voelt geweldig om dit voor een publiek als dit te doen. Hopelijk vonden jullie het een mooie ronde", sprak Hamilton na de sessie op het rechte stuk van start/finish tegen zijn fans. De drievoudig wereldkampioen reed zijn toptijd in de laatste run. "Bewaar het beste altijd voor het laatste. Ik moest zorgen dat ik een dergelijke ronde zou rijden, want vorige week kreeg ik het niet voor elkaar in Oostenrijk. Daarom moest het hier gebeuren."



De kwalificatie begon in de lichte regen, maar in Q3 was de baan volledig opgedroogd. "Over het algemeen vind ik het prettig als het droog is, al vind ik het ook wel leuk als de omstandigheden tricky zijn. Dit was typisch Engels weer", vervolgde Hamilton. "Het team heeft fantastisch werk verricht en toen het droog was, werkten de banden ongelooflijk goed." Hamilton gaat met vertrouwen de wedstrijd in. "Dit is de best mogelijke startpositie en de lange runs zagen er vrijdag uitstekend uit."