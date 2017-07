Ricciardo start als negentiende: "Het is geen ramp"

16:50 – Daniel Ricciardo vermoedt dat een probleem met de turbo van zijn tot TAG Heuer gedoopte Renault-krachtbron hem heeft genekt in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix. De Australiër moest zijn Red Bull RB13 in Q1 aan de kant parkeren. Ricciardo eindigde als laatste, maar start de race zondag als negentiende omdat Fernando Alonso een gridpenalty van dertig plaatsen opgelegd heeft gekregen.



"Ik denk dat er iets aan de hand was met de turbo. Dat was het eerste dat ik hoorde en het klonk niet goed. Ik weet nog steeds niet hoe een motor precies werkt, maar denk wel te weten hoe een turbo klinkt. Het geluid dat hij maakte, was heel vreemd en ik verloor vermogen. Dat is waarschijnlijk een soort van beveiliging, dat alles zichzelf uitschakelt om geen verdere schade te veroorzaken", aldus Ricciardo tegen de verzamelde media, waaronder GPUpdate.net.



Ricciardo won drie weken geleden de Grand Prix van Azerbeidzjan, na in het begin in de achterhoede te hebben gereden. "Om weer zo'n scenario te krijgen, zijn we afhankelijk van het weer of safety car-situaties", weet de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. "We starten wel 'out of sync' en kunnen dus gokken met een andere bandenkeuze. Misschien kunnen we het op die manier omdraaien."



Wegens een wissel van zijn versnellingsbak zou Ricciardo sowieso al vijf plaatsen achteruit zijn gezet op de startgrid. "Ik had zonder dit probleem ook geen pole gepakt en was waarschijnlijk vijfde of zesde geworden. Dan had ik nog steeds tiende of elfde gestaan. Dus het is ook geen grote ramp", zegt Ricciardo over zijn issues met de turbo. "Het had ook morgen kunnen gebeuren. Nu kunnen we wellicht nieuwe onderdelen in de auto zetten, dus ik bekijk het positief."



Ricciardo heeft op de laatste startrij gezelschap van Alonso. De teamgenoot van Max Verstappen ziet er de humor wel van in. "Fernando en ik gaan vanavond zeker een paar biertjes drinken en kijken op welke manier we samen naar voren kunnen komen. Misschien moeten we er telkens iemand af rijden om op die manier naar voren te komen", grinnikte Ricciardo, waarna hij de lachers opnieuw op zijn hand kreeg. "Als Alonso wil, kan ik hem ook mijn plek geven. Dan is hij degene die er telkens iemand af moeten rijden, haha."