Beste startplek ooit voor Vandoorne: "Niet verwacht hier"

"Voor het eerst dit seizoen was Stoffel Vandoorne in de kwalificatie sneller dan zijn teamgenoot. Waar zijn McLaren-collega Fernando Alonso op Silverstone bleef steken in Q3, mocht de Belg door naar het derde segment. Daarin versloeg hij Romain Grosjean voor P9, wat vanwege de gridpenalty van Valtteri Bottas zelfs wordt omgezet in een achtste startplaats. Nooit eerder was de uitgangspositie van Vandoorne voor de race zo goed."



"Dit was een goede kwalificatie. We hopen altijd op wisselende omstandigheden", reageert Vandoorne. In Q1 reden de meeste coureurs hun snelste tijd op intermediates, al ging Alonso in die sessie op het laatste moment op supersofts naar P1. "Elke keer dat we op de baan waren, konden we goede rondetijden rijden. Doorgaan naar Q2 was al goed en daarna haalden we ook nog Q3."



Na de eerste runs in Q3 stond Vandoorne tiende. "Dat was min of meer het maximaal haalbare. Grosjean stond vlak voor ons en het is nog gelukt om zijn plaats af te pakken", jubelt de GP2-kampioen van 2015. "Het was een goede sessie. Op een circuit als dit hadden we niet verwacht Q3 te bereiken. Het laat zien dat al het werk dat we verrichten zich begint uit te betalen."



Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race, antwoordt Vandoorne: "We zullen zien. We moeten goed starten en het is altijd belangrijk om uit de problemen te blijven. Onze race pace zag er goed uit op vrijdag, dat willen we morgen voortzetten."