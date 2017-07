Ricciardo na inhaalrace verkozen tot Driver of the Day

15:58 – Het podium haalde hij ditmaal niet, voor het eerst sinds 30 april eindigde Daniel Ricciardo een race buiten de top drie, maar ook aan de Grand Prix van Groot-Brittannië houdt hij een prijsje over. De Australiër is verkozen tot Driver of the Day, zo werd direct na de finish van de race op Silverstone bekendgemaakt.



Ricciardo reed een geweldige race: hij moest door gridstraffen en technische problemen in aanloop naar de wedstrijd als negentiende starten, maar wist als vijfde de finish te halen. Vroeg in de race maakte hij een foutje waardoor hij vanaf P14 weer helemaal terugviel naar de laatste plaats, maar vervolgens hengelde hij de auto's voor hem stuk voor stuk binnen. In de slotfase passeerde hij Nico Hülkenberg voor P6, door de lekke band van Sebastian Vettel kwam de vijfvoudig Grand Prix-winnaar vervolgens zelfs als vijfde over de finish.



Het is de eerste keer dit seizoen dat Ricciardo verkozen is tot Driver of the Day.



De 'Drivers of the Day' in het Formule 1-seizoen 2017 tot dusver

Grand Prix van Australië: Sebastian Vettel

Grand Prix van China: Max Verstappen

Grand Prix van Bahrein: Sebastian Vettel

Grand Prix van Rusland: Valtteri Bottas

Grand Prix van Spanje: Sebastian Vettel

Grand Prix van Monaco: Sebastian Vettel

Grand Prix van Canada: Sebastian Vettel

Grand Prix van Azerbeidzjan: Lance Stroll

Grand Prix van Oostenrijk: Valtteri Bottas

Grand Prix van Groot-Brittannië: Daniel Ricciardo