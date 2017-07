Vettel na lekke band: "Hier is niemand schuldig aan"

16:04 – WK-leider Sebastian Vettel kwam deze week met twintig punten voorsprong op nummer twee Lewis Hamilton naar Silverstone, maar na de Britse Grand Prix heeft de Duitser nog maar één punt marge naar de Engelsman. Waar Hamilton voor eigen publiek een snaarstrakke zege boekte, werd Vettel in de slotfase door een lekke band van P4 teruggeworpen naar P7.



Vettel kwam in de negentiende van 51 ronden naar de pits om zijn supersofts in te ruilen voor softs. De Ferrari-coureur stond derhalve voor een lange tweede stint, maar volgens hem is dat niet de reden voor zijn kapotte linker voorband. "Volgens mij is niemand hier schuldig aan, achteraf is het altijd makkelijk praten. Op het moment dat we de keuze maakten, voelde het goed", aldus Vettel in een eerste reactie bij Sky Sports.



Teamgenoot Kimi Räikkönen kwam zes ronden later dan Vettel naar binnen, maar ook hij werd in de slotfase getroffen door een lekke band. De Fin finishte desondanks nog wel als derde. Dat zijn teamgenoot ook een probleem had, bewijst volgens Vettel dat hij niet te lang heeft doorgereden. "Hij had dezelfde issues, maar zijn banden waren vijf of zes ronden nieuwer dan die van mij. We werden er beide door verrast."



Hoewel Vettel een groot deel van zijn voorsprong in de WK-stand kwijt is, wil hij niet van een 'rampweekend' spreken. "Het had zeker beter gekund, maar 'een ramp' is te veel gezegd. We hadden een goede auto, met name in de bochten, en de balans was de hele race in orde", reageerde Vettel.



Bij de start begonnen de achterremmen van Vettel te roken. Daardoor werd hij na het doven van de rode lichten gepasseerd door Max Verstappen in de strijd om P3. "Door de rokende remmen was de start wat lastiger. Ik werd ingehaald door Max en kwam klem te zitten achter hem, maar wist hem in te halen bij de pitstops", vervolgde de viervoudig wereldkampioen. Vettel verloor echter wel veel tijd achter Verstappen in de eerste stint. "Daarvan heeft Bottas kunnen profiteren. Het waren kleine dingen die het tot een lastige middag hebben gemaakt, maar we hebben er alles aan gedaan."