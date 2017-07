Verstappen: "Niet snel genoeg, wel maximaal gescoord"

16:14 – Eindelijk kende Max Verstappen weer eens een Formule 1-race zonder problemen. Na drie uitvalbeurten op rij haalde de Limburger in Silverstone de finish. Hij leek vijfde te gaan worden, achter de Mercedessen en Ferrari's, maar schoof door een lekke band bij Sebastian Vettel in de voorlaatste ronde op naar P4.



Heel enthousiast wordt Verstappen niet van deze vierde plaats en het feit dat hij in het WK nu weer opgeschoven is naar de zesde plek, voor Sergio Pérez. "Daar hoor je sowieso voor te staan", zegt hij over zijn 'gevecht' met de Force India-coureur in het kampioenschap. "Dat maakt mij niets uit. We moeten vooral kijken wat er dit weekend fout gegaan is. Want hoewel we maximale punten gehaald hebben, waren we niet snel genoeg."



Verstappen startte als vierde en wist bij de start voor de Ferrari van Sebastian Vettel te komen. "Mijn start was heel goed. Ik moest alleen even van mijn gas door Kimi, daardoor kon Vettel er weer langs. Maar daarna pakte ik hem weer buitenom terug, dat was mooi." Vervolgens deed Vettel er alles aan om de RB13 te passeren, maar Verstappen hield zijn auto ervoor. "We zijn te langzaam, dus ik moest met hand en tand verdedigen. Hij probeerde het binnendoor, daarna moest ik buitenlangs...dat mag allemaal, zo lang er maar niets afbreekt." Verstappen verloor zijn positie pas toen Vettel voor de 'undercut' ging; de Duitser dook naar binnen voor nieuwe banden en toen de Limburger een rondje later counterde, kwam hij na zijn stop achter de Ferrari op de baan. Dat kwam mede omdat de bandenwissel niet vlekkeloos verliep. "Die pitstop voelde niet heel top. Dat was jammer."



In de slotfase lag Verstappen eenzaam op de vijfde stek en Red Bull Racing besloot de Nederlander uit voorzorg naar binnen te halen voor een nieuw setje banden. Van Verstappen had dat eigenlijk niet gehoeven. "Ik zag dat Kimi naar binnen kwam, maar dat is allemaal achteraf. Het team wilde op veilig spelen", legt hij uit.