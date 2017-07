Kvyat moet op tellen passen, Sainz wil pagina omslaan

17:42 – Daniil Kvyat moet de komende maanden op zijn tellen passen. De Rus kreeg zondag drie strafpunten bijgeschreven op zijn superlicentie omdat hij als aanstichter werd aangewezen van de crash in de openingsfase in de Grand Prix van Groot-Brittannië waarvan zijn teamgenoot Carlos Sainz het slachtoffer werd. Dat brengt het totaal van Kvyat op negen stuks. Als een coureur gedurende twaalf maanden twaalf strafpunten krijgt opgelegd, wordt hij automatisch voor een race geschorst. Pas na de Amerikaanse Grand Prix, op 22 oktober, vervallen de eerste strafpunten van Kvyat.



Kvyat kreeg tijdens de race al een drive through penalty opgelegd voor zijn actie. Daar snapt hij niets van. "Ik kwam op het vuil in bocht 11 en raakte daardoor buiten de lijn voor bocht 12", begint de Toro Rosso-coureur zijn analyse van het voorval. Kvyat kwam vervolgens de baan weer op, maar deed dat op een manier die volgens de wedstrijdleiding onveilig was en één die Sainz bovendien overviel. De Spanjaard hield zijn lijn vast, maar werd opeens aangetikt door Kvyat.



"Mijn teamgenoot zag me niet en kwam er daardoor zo in. En dan krijg ik ook nog een straf. Mijn race was al verpest, die van hem (Sainz, red.) ook. Dus ik heb geen idee waarom ze dan nog een straf uitdelen…", moppert Kvyat. De Rus reed vervolgens een kansloze race en eindigde als vijftiende. Hij kampte met schade aan de vloer van zijn STR12. "We bleven rijden in de hoop dat het zichzelf zou herstellen. Daarnaast hoopten we op regen, maar ook dat kwam niet. Het was een frustrerende middag."



Sainz wil er niet meer te veel woorden aan vuil maken, nadat hij via de teamradio al cynisch had gereageerd ("Jullie kunnen tegen Daniil zeggen dat hij het goed heeft gedaan"). "Ik vind het niet de moeite om te reageren, de beelden spreken voor zich", aldus de Spanjaard naderhand in 'de pen', de plek waar de internationale televisiestations en coureurs elkaar treffen. "We vochten voor een positie en gaven elkaar ruimte, totdat iemand ineens de controle verloor en we botsten. Dit is niet goed voor het team en we moeten er intern over praten."



De botsing met Kvyat heeft geen gevolgen voor zijn toekomstplannen, benadrukt Sainz. Er doen wilde geruchten de ronde dat de Spanjaard per direct gaat overstappen naar Renault om het stuur over te nemen van Jolyon Palmer. Daar is niets van waar, stelt hij. "Dit (de crash red.) is iets dat buiten mijn macht ligt. Ik ben er dus relaxed onder. We moeten als team ons hoofd omhoog houden en de bladzijde omslaan. Een overstap naar Renault? Ik denk aan niets anders dan dit met Toro Rosso goed te maken in Hongarije. Daar willen we het beter doen dan hier."