Horner geniet: "Max is als een hond met een bot"

17:42 – Een podiumplaats zat er niet in, daarvoor waren de Ferrari's en Mercedessen simpelweg te sterk, maar Max Verstappen toonde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië wederom zijn klasse. Hij wurmde zich in de eerste bochten tot tweemaal toe langs Sebastian Vettel en wist de Duitser vervolgens tot de pitstops, hoewel de Ferrari veel sneller was, in enkele prachtige gevechten achter zich te houden.



Teambaas Christian Horner genoot van het optreden van zijn jonge coureur. "Hij heeft een geweldige race gereden. Hij gaf alles in zijn gevecht met Sebastian", zegt hij in gesprek met de Britse Channel 4. Horner vindt de strijdlust van de Nederlander inspirerend: "Hij gaat altijd de strijd aan. Kijk ook naar de manier waarop hij vocht in de eerste ronde. Hij was Vettel al voorbij, maar kwam toen aan de verkeerde kant van Kimi te zitten. Sebastian ging er weer langs, maar vervolgens ging Max er gewoon via de buitenkant omheen. Dat is fenomenaal."



Ook van de duels tussen Verstappen en Vettel gedurende de eerste stint, waarbij de Duitser over de boardradio zijn ongenoegen kenbaar maakte, genoot de teambaas. "Ik ben blij dat de stewards daar niet ingrepen. Dit was gewoon hard racen tussen twee geweldige coureurs." Horner benadrukt hoe bijzonder de strijdlust van Verstappen op de baan is. "Max is als een hond met een bot in zijn bek. Hij weigert gewoon op te geven en los te laten", glimlacht hij. "Zoiets heb ik nog nooit gezien. Hij houdt van racen en kent totaal geen angst. Geweldig."



Horner benadrukt tussendoor dat een derde plaats er nooit ingezeten had voor de Nederlander, ook niet als hij in de slotfase geen extra pitstop gemaakt had. "Toen voor ons duidelijk was dat we niet voor Kimi zouden komen na zijn stop, besloten we dit te doen. Mede omdat we niet precies konden zien hoe de banden van Max eraan toe waren. De lekke band van Sebastian, even later, toonde aan dat het absoluut de juiste beslissing was."



Naast Verstappen kende ook Daniel Ricciardo een geweldige race: de Australiër reed van de negentiende naar de vijfde plaats. Ook daarvan genoot Horner, die vervolgens weer eens de vraag kreeg of beide coureurs ook volgend jaar voor Red Bull Racing rijden. Die vraag komt hem inmiddels een beetje zijn neus uit. "Het is saai om steeds hetzelfde te moeten zeggen. Beide coureurs zitten volgend jaar weer in auto's van Red Bull. Wij willen ze nu heel graag een auto geven waarmee ze kunnen vechten met de Ferrari's en de Mercedessen", stelt hij.