Winnaars en verliezers van Grand Prix van Groot-Brittannië

Weer, net zoals vorige week in Spielberg, kwam de regen pas net ná de race. Toch was de Grand Prix van Groot-Brittannië, ook zonder neerslag, de moeite van het aankijken meer dan waard. Het gevolg van de race is dat de strijd om de wereldtitel halverwege het seizoen helemaal open ligt, drie coureurs kunnen de zomerstop ingaan als leider in het WK. GPUpdate.net kiest ook voor de race in Silverstone drie winnaars en verliezers.



Winnaars

De Britse media slepen de messen.koos ervoor om in aanloop naar de Britse GP niet naar F1 Live in Londen te gaan, waar al zijn collega's wél present waren, maar vierde feest tijdens een vakantie in Griekenland. Schandalig, zo vond de Britse pers. Hamilton haalde zijn schouders op en benadrukte dat voor hem maar één ding telde: hij koos voor wat, in zijn ogen, de best mogelijke voorbereiding op de Britse Grand Prix was. Had Hamilton gefaald op Silverstone, dan was hij in de media gefileerd. Maar Hamilton faalde niet, integendeel: hij was fenomenaal. Niemand kon aan hem tippen en van zijn 20 punten achterstand op Sebastian Vettel in het WK is er nog maar één over. Het was in Silverstone weer ouderwets 'Hammertime'.

Het moet even slikken zijn geweest voor: een versnellingsbakwissel leverde hem een gridpenalty op voor de Britse GP. Door een reeks sterke resultaten sloop de Fin de afgelopen weken richting de top twee van het WK, maar in Silverstone leek hij door de bakwissel weer achterop te raken. Niets is echter minder waar: Bottas reed een geweldige race en gestart vanaf P9 wist hij als tweede te finishen. Natuurlijk had hij wat geluk met de lekke band van Kimi Räikkönen, maar de rest dwong Bottas helemaal zelf af. Een blik op de resultaten van de 27-jarige Fin de laatste races is indrukwekkend: tweede in Canada, tweede in Baku, eerste in Oostenrijk en tweede in Groot-Brittannië. Bottas is WK-leider Vettel tot op 23 punten genaderd en is keihard op weg naar in ieder geval een nieuw contract bij Mercedes en misschien wel een wereldtitel. Als Bottas blijft rijden zoals hij nu rijdt, gaan Hamilton en Vettel een hele kluif aan hem krijgen.

Verliezers

Door zijn geweldige inhaalrace was Daniel Ricciardo een goede kandidaat voor het laatste plekje in deze rubriek, maar wij kiezen toch voor iemand die we voorafgaand aan het weekend absoluut niet in de top zes verwacht hadden:. Het liep de afgelopen weken niet lekker met Renault en na een prima start van het seizoen zakte het team wat weg, Force India en soms ook Haas en Toro Rosso leken de Fransen voorbij te streven. Op Silverstone vielen de puzzelstukjes echter ineens in elkaar: Hülkenberg werd zesde in de kwalificatie en eigenlijk voor het eerst dit seizoen kakte het tempo van de Renault in de race niet in. De weg is nog lang, maar Renault en Hülkenberg lijken de goede kant op te gaan.

Waar Hülkenberg Silverstone met een glimlach zal verlaten, geldt het omgekeerde voor teamgenoot. Voor de Brit was de race voor eigen publiek voorbij voordat deze begonnen was: in de opwarmronde gaf zijn Renault de geest. Daar kon Palmer zelf niets aan doen, maar het helpt hem niet. In de kwalificatie was het resultaat van de Brit op papier niet slecht, elfde, maar pijnlijk was dat hij weer 0,8 seconde trager was dan Hülkenberg. Renault lijkt inmiddels te beseffen dat Palmer niet goed genoeg is en door zijn vroege uitvalbeurt verloor de Brit vermoedelijk één van zijn laatste kansen om het tegendeel te bewijzen. Volgens Bild vliegt Palmer er al voor de race in Hongarije uit, andere media stellen dat de voormalig GP2-kampioen in de zomerstop eruit geknikkerd wordt. Het zwaard van Damocles hangt boven zijn hoofd.

Mocht Palmer inderdaad op korte termijn uit zijn Renault gezet worden, dan moet Carlos Sainz de nieuwe teamgenoot van Hülkenberg worden. Red Bull lijkt een beetje klaar met de Spanjaard en binnenis de sfeer om te snijden. Het team was dé verliezer van de race: het zag zijn coureurs elkaar uitschakelen. Sainz en Daniil Kvyat gaven elkaar geen ruimte en de Rus ging, niet voor het eerst, te wild een bocht in. In Spielberg werden Fernando Alonso en Max Verstappen daar het slachtoffer van, in Silverstone Sainz. De vraag is nu hoe het verder moet bij Toro Rosso: Sainz wil weg, Kvyats carrière lijkt op een dood spoor te zitten. Pierre Gasly staat te trappelen, verder heeft Red Bull geen talenten klaarstaan die al toe zijn aan de Formule 1. We zijn zeer benieuwd naar de line-up na de zomerstop en in 2018.

In de eerste weken van dit seizoen leek het erop dat Ferrari de beste auto had. Het team kwam ijzersterk uit de winter enwerd in de eerste zes races drie keer eerste en drie keer tweede. Inmiddels is de klad erin gekomen: in de laatste vier Grands Prix haalde de Duitsers maar één keer het podium. In Silverstone was hij niet goed genoeg: in de kwalificatie waren Hamilton én teamgenoot Kimi Räikkönen sterker, in de race had een podiumplek er ook zonder alle klapbanden niet ingezeten. Zijn eigen klapband wierp Vettel terug naar P7 en dus is van zijn voorsprong in het WK, die voor het raceweekend twintig punten bedroeg, vrijwel niets meer over. Zorgwekkender voor hem is nog dat Mercedes in de 'ontwikkelingsrace', het gevecht om de beste updates, een hogere versnelling lijkt te hebben gevonden dan Ferrari. Drie zeges voor Ferrari tegenover zes van Mercedes; de Duitsers staan weer op poleposition in 2017.Door: Roland Mather