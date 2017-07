Gesprek en potje tennis klaarde lucht tussen Sainz en Red Bull

9:13 – Eén van de meest besproken coureurs van de afgelopen weken is Carlos Sainz. De Spanjaard liet zich tijdens de rijderspersconferentie voorafgaand aan de GP van Oostenrijk ontvallen dat hij het niet waarschijnlijk achtte dat hij in 2018 nogmaals voor Toro Rosso zou rijden en dat zijn 'deur openstond' voor andere teams, mocht een promotie naar Red Bull Racing niet mogelijk zijn. Dit leidde tot de nodige ophef en afgelopen weekend waren er geruchten over een breuk tussen Sainz en Red Bull. Volgens de Spanjaard is de lucht echter geklaard.



Het Duitse Bild meldde in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië dat Sainz na de race op Silverstone zou overstappen naar Renault. Dit werd door alle betrokkenen ontkend en ook Sainz was verbaasd over de publicaties. "Of het zeker is dat ik in Boedapest in een Toro Rosso zit? Voor mij wel ja. Veel mensen vragen me naar dat gerucht, maar voor mij is het niet meer dan een gerucht. Ik heb geen concrete aanwijzingen dat zoiets in de lucht hangt, geen van mijn bazen of de mensen die over mijn carrière gaan hebben daar iets over gezegd."



De geruchten werden mede gevoed door de Rel van de Red Bull Ring; de opmerkingen van Sainz over 2018 en de felle reacties van onder meer Christian Horner en Dr. Helmut Marko daarop. Maar volgens Sainz is alles wat er daar gezegd is al lang voltooid verleden tijd. "Tijdens het weekend in Oostenrijk is de lucht geklaard. We hebben gesproken over wat er gezegd is en wat er niet gezegd had moeten worden", zegt Sainz tegen onder meer GPUpdate.net. Tijdens het raceweekend in Silverstone bleek volgens Sainz ook dat er geen oud zeer meer zit. "We hebben een potje getennist tijdens een barbecue, dat was leuk. Ik speelde tegen Christian Horner en Helmut Marko was de scheidsrechter. Of ik gewonnen heb? Het eerste potje wel, de tweede niet", lacht Sainz.



Voor Sainz is de situatie volkomen helder: "Ik ben Red Bull-coureur en bevestigd bij Scuderia Toro Rosso voor volgend jaar. Ik kijk nu vooral uit naar de GP van Hongarije en hoop daar weer een goede race te rijden." Sainz wil alle commotie achter zich laten. "Of ik hier iets van geleerd heb? Natuurlijk leer je van dingen als je 22 jaar bent. Maar zoals gezegd: de lucht is in Oostenrijk meteen geklaard. Vanaf dat moment is alles vergeten."



In Silverstone maakte de leiding van Red Bull eveneens duidelijk dat het Sainz wil behouden. Het liet daarbij echter weten dat zijn contract alleen 'voor de juiste prijs' mogelijk kan worden afgekocht. In Engelse media circuleert een bedrag van acht miljoen euro dat Red Bull van bijvoorbeeld Renault verlangt voor de coureur.