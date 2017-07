Interview: de andere kant van Valtteri Bottas

13:30 – Formule 1-coureurs beantwoorden gedurende een Grand Prix-weekend tientallen vragen, maar hoeveel weten we nou eigenlijk van het leven dat ze naast het circuit leiden? GPUpdate.net brengt daar dit seizoen verandering in. Na Romain Grosjean en Sergio Pérez is het in deel 3 de beurt aan Valtteri Bottas in ons vragenvuur. De ijskoud ogende Fin heeft in zijn jeugd heel wat kattenkwaad uitgehaald.



Hoe ziet je ideale dag eruit?

Ik ben een enorme raceliefhebber, daarom zou ik het winnen van een Formule 1-race willen zeggen.



Wat is de beste beslissing die je ooit hebt genomen?

Coureur worden; mijn ouders smeken om me een kart uit te laten proberen.





(Na een lange pauze) Dat is een lastige vraag. Ik kan er niet iets uitpikken. Toen ik klein was, heb ik veel domme dingen gedaan waarmee ik problemen kreeg.Niet heel lang! Als ik bijvoorbeeld om 8 uur weg moet, dan kan ik me in twintig minuten douchen en klaarmaken.Nee, ik ben altijd op tijd! Ik heb een hekel aan te laat komen, daarom ben ik nooit te laat.Haha, ja!Uitslapen. Ik doe nooit dutjes, de laatste keer kan ik me althans niet meer herinneren. Toen ik jonger was, heb ik het wel geprobeerd, maar ik heb gewoon een hekel aan het gevoel dat je geen idee hebt van wat er is gebeurd als je wakker wordt. 's Nachts slaap ik altijd goed en als dat een keer niet het geval is, doe ik geen dutje. Dan leef ik er gewoon mee.Avondje thuis, zou ik zeggen. Omdat ik het nu druk heb, waardeer ik het echt als ik een keer een rustige avond kan hebben. Een avond voor mezelf, of met bijvoorbeeld familie.

Een file op de snelweg. Dat haat ik echt.Daar heb ik normaal geen problemen mee. Tegenwoordig kan je zoveel met je telefoon, bijvoorbeeld, of televisieseries kijken. Als ik de paar dagen daarop niet hoef te rijden, drink ik wellicht een biertje. Dat zorgt ervoor dat de tijd sneller gaat, haha.Zoals ik eerder al zei: toen ik klein was, heb ik veel stomme dingen gedaan. Een aantal daarvan was echt grappig. Ik weet niet meer hoe oud ik was, misschien 14 of 15 jaar, maar met oud en nieuw blies ik met mijn vrienden de brievenbussen van mijn buren op met vuurwerk. Dat was echt grappig!Dat was volgens mij een goede, ja. De brievenbus lag in duizend stukjes!Een Fins nummer, deze ken je dus niet. Maar hopelijk kan ik ooit 'We Are The Champions' doen op karaoke.Haha, ja!

Twee. Fins en Engels. Dat is het.Ik zou graag Duits willen leren.Permanent. Normaal gesproken liggen daar de snelheden hoger, met meer hogesnelheidsbochten. Dat is waar ik van hou.Ik zou de Nürburgring toevoegen.IJshockey! Ik heb vroeger geijshockeyd, ik hou van die sport. Montréal Canadiens is mijn favoriete ploeg.Iets hartigs. Ik eet helemaal geen witte suikers.

(Lachend) Alsof het een laatste wens is? Dat zou een Fins rendierstoofpotje zijn, met een goed glas wijn.Goed uitgesproken. Lihapullat!Dat is altijd lastig te zeggen. Tijdens lange vluchten kijk ik zoveel films. Onlangs vond ik The Wolf of Wall Street echt een goede film.Eastbound & Down.Ik heb nooit, in mijn hele leven, een boek van begin tot eind gelezen. Ik weet niet hoe ik mijn school heb doorlopen, maar ik heb dat gewoon nog nooit gedaan!The Offspring.Platteland!

Zomer, zou ik zeggen. Ik ben verwend met het feit dat ik in warme landen heb gewoond en heb bezocht. Daardoor geniet ik meer van de warmte dan van de kou.Ooh. Allebei zijn ontzettend fijn! Dit is een lastige. Al is 45 minuten in een sauna best lang, daarom zou ik kiezen voor tien minuten in een ijsbad.Kimi (Räikkönen, red.), zou ik zeggen. Ik hou van rust. Dus...Ja. En niet te veel praten, haha!Romain (Grosjean, red.), waarschijnlijk. Want ik heb moeite om zijn Engels te begrijpen, haha!Ik heb slechts drie teamgenoten gehad. Ze waren allemaal grappig, op een andere manier. Pastor (Maldonado, red.) was een speciale jongen, dus ik zou hem kiezen.Ik weet zeker dat hij veel op zijn kerfstok heeft! Met Pastor was het echt lachen.

Ik denk in Baku, op Lance (Stroll, red.) in de laatste ronde. Dat moet een behoorlijk hoogtepunt zijn. Maar de belangrijkste, en daardoor misschien ook mijn beste tot dusver, was in Rusland bij de start, waar ik beide Ferrari's passeerde.Mexico 2015! (Gefinisht op het podium).Niet één van deze; deze waren allemaal goed! Waarschijnlijk iets als 'wat zou je doen als je nu dood zou gaan?', bijvoorbeeld, haha.