Kubica: "Kan coureur worden die ik vroeger was"

18:27 – Robert Kubica heeft er alle vertrouwen in dat hij weer op zijn oude niveau kan komen. De Pool werkte deze zomer met de Lotus E20 uit 2012 geslaagde tests af op de circuits van Valencia en Paul Ricard. Kubica raakte begin 2011 zwaargewond bij een rally-ongeluk, waardoor er abrupt een einde kwam aan zijn loopbaan als Formule 1-coureur.



Kubica liep bij zijn crash blijvend letsel aan zijn rechterarm en -hand op en reed, tot zijn recente test in Valencia, niet meer meer een Formule 1-auto. Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal moest de enkelvoudig Grand Prix-winnaar hordes nemen. "Het was een mentale kwestie om mijn handicap als een handelbare beperking te zien, in plaats van een definitieve handicap", zegt Kubica tegen Corriere della Sera. "Op die manier ging ik de eerste test rustiger tegemoet en zag ik in dat elke beperking maar relatief is."



"Ik heb mezelf leren kennen, namelijk als een echte coureur die alleen geïnteresseerd is in presteren en niets anders", vervolgt Kubica. "Alles schakelde zichzelf meteen weer in, want er is nooit iets uitgewist. Het is net als zwemmen of fietsen. Ik had meteen het juiste gevoel weer. Als Renault bereid zou zijn deze gekte - laten we het zo noemen - door te zetten, dan weet ik zeker dat ik eraan kan voldoen. Het zal training en voorbereiding vergen, maar ik weet dat ik weer de coureur kan worden die ik vroeger was. Mijn niveau in 2010 was hoog, durf ik wel te stellen."



Kubica verwacht dat hij zich kan aanpassen aan de huidige generatie auto's, ondanks dat hij alleen maar heeft gereden met een wagen uit 2012. "De verschillen zitten vooral in de prestatiecurve, maar ook dat is een kwestie van trainen en werken. Als anderen het kunnen, zou ik niet weten waarom ik het niet zou kunnen", besluit Kubica.