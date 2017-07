Sauber komt in Hongarije met update: "Bijna alles is nieuw"

13:57 – Sauber raakte de afgelopen races de aansluiting met het middenveld een beetje kwijt, maar in Hongarije hoopt het team het juiste spoor weer te vinden. Het Zwitserse team gaat op de Hungaroring rijden met een sterk vernieuwde auto, laat Pascal Wehrlein weten in een interview met Formula1.com.



Volgens Wehrlein gaat het om een compleet nieuw aerodynamisch pakket. "We hebben een grote upgrade voor de race in Boedapest. Bijna de hele auto, op aerodynamisch gebied, is nieuw." Wehrlein heeft hoge verwachtingen van de verbeterde Sauber C36. "Het zou ons een flinke 'performance boost' moeten geven. Als de data klopt en overeenkomt met hetgeen we op het circuit gaan zien, kan het een goede stap in de juiste richting zijn. Dus het plan is om het weekend in Silverstone snel te vergeten en uit te kijken naar Boedapest."



In het interview komt ook de toekomst van Wehrlein ter sprake. De Duitser staat nog altijd onder contract bij Mercedes en de grote vraag is waar hij in 2018 kan rijden. "Wanneer ik een competitieve auto krijg? Hopelijk snel. Ooit wil ik in een team rijden waar ik races kan winnen, regelmatig het podium haal en mee kan doen om de titel. Op dit moment heb ik daar niet de mogelijkheden voor. De weekenden waarin we punten scoren zijn heel speciaal voor ons, want we hebben niet de auto om dat op eigen kracht te doen. Het lukt alleen als de sterren goed staan, haha. Als zich een kans voordoet moeten we deze grijpen en ik ben blij dat dat tot dusver gelukt is."



En hoewel Wehrlein al anderhalf jaar prima presteert en klaar lijkt voor een stap hogerop, lijken de mogelijkheden beperkt. Een overstap naar Mercedes zou gezien zijn relatie met het team voor de hand liggen, maar door de goede prestaties van Valtteri Bottas lijkt de kans klein dat daar een stoeltje vrijkomt. "Of de goede prestaties van Valtteri me zorgen baren? Nee, want ik heb daar geen invloed op. Je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt is zonde van je tijd en energie. Ja, Valtteri doet het goed. Hij verdient het", aldus Wehrlein, die alleen een contract voor dit jaar heeft bij Sauber. "Voor 2018 ligt alles open", benadrukt de 22-jarige Duitser.