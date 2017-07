In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

9:16 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net na iedere week met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 16 tot en met 22 juli.



Het belangrijkste nieuws

Sinds het noodlottige ongeval van Jules Bianchi in de Japanse Grand Prix van 2014, een crash waardoor de Fransman negen maanden later overleed, werd er hardop gesproken over cockpitbescherming. Het had wat voeten in de aarde en menigeen kan zich niet vinden in de oplossing waarmee men de sport veiliger wil maken, maar feit is dat de halo - een soort drietand die over de cockpit gespannen is - per 2018 zijn intrede maakt. Vanaf volgend seizoen moet elke wagen uitgerust zijn met een halo, zo bepaalde de Strategy Group deze week . Het leverde verdeelde meningen op.

Achtergronden

In de afgelopen weken was hij een veelbesproken persoon: Carlos Sainz liet zich in het Oostenrijkse raceweekend uit over zijn toekomst, die volgens hem niet bij Toro Rosso kon liggen. Dit tegen het zere been van de Red Bull-leiding: de Spanjaard kon beter op zijn tellen passen, zo werd gezegd. Dat de relatie met collega Daniil Kvyat niet bepaald gezond is was bekend, toen de Rus zijn stalmaat op Silverstone uit de race roste werd er zelfs gefluisterd dat de maat voor Sainz vol was. De 22-jarige zou per direct naar Renault trekken, zo wist een Duits medium te melden. Niets is echter minder waar, zo liet de World Series-kampioen van 2014 weten: " Ik ben Red Bull-coureur en bevestigd bij Scuderia Toro Rosso voor volgend jaar . Ik kijk nu vooral uit naar de GP van Hongarije en hoop daar weer een goede race te rijden."Wie er volgend seizoen voor Haas rijden is overigens geen geheim: bij monde van teameigenaar Gene Haas maakte de stal bekend door te gaan met Romain Grosjean en Kevin Magnussen . Verder bevestigde Force India tijdens de in-season test op de Hungaroring deel te nemen met Nikita Mazepin en Lucas Auer - de laatstgenoemde rijdt in de DTM en is het neefje van tienvoudig GP-winnaar Gerhard Berger. Ferrari gunt tijdens diezelfde test toptalent Charles Leclerc , leider in de F2-stand, een kans. Meerdere teams werkten deze week bandentests af met het oog op volgend seizoen, Steve Nielsen (voorheen werkzaam voor onder andere Williams, Renault en Toro Rosso) is toegevoegd aan het team rondom F1-directeur Ross Brawn.Anno 2017 rijden ze stijf achteraan en ondanks dat Pascal Wehrlein dit jaar al vijf puntjes wist te scoren, lijkt Sauber een wondertje nodig te hebben wil het nogmaals in de top tien geraken. De Duitse coureur van het Zwitserse team wist echter wel te verklappen dat men vanaf Hongarije over een zo goed als nieuwe wagen beschikt . Intussen meent Pirelli het lek boven te hebben , althans: men weet waar de lekke banden van Ferrari vandaan kwamen.Als bedankje voor zijn uitstekende prestaties in het WRC mocht viervoudig rallykampioen Sébastien Ogier een dagje in een oude Red Bull rijden - wij plaatsten de foto's van het uitje van de Fransman. Lewis Hamilton had een briljant weekend voor het thuispubliek op Silverstone waar wij een fotospecial van maakten , ook de halo werd van alle kanten belicht.Valtteri Bottas liet zijn andere kant zien aan GPUpdate.net, Rinus van Kalmthout vertelde over zijn avonturen in de USF2000 - ditmaal reed de jonge Nederlander in de straten van het Canadese Toronto. Alszijnde overzicht plaatsten wij alle podia van de eerste helft van het seizoen . Wat opviel? Finland scoort aardig wat bokalen, dit jaar.