Terug naar 2007: knotsgekke race op de Nürburgring

Het lijkt voor menig Formule 1-liefhebber wellicht nog geen tien jaar geleden, maar dat is het zaterdag echter precies: de zeer enerverende wedstrijd op de Nürburgring, waar debutant Markus Winkelhock rondenlang aan de leiding reed in zijn Spyker, Fernando Alonso de race na een hard duel met Felipe Massa won en de eerste bocht op een gegeven moment veranderde in een autokerkhof. GPUpdate.net spoelt de tijd terug.





Alonso bluft zich naar zege in bizarre Europese GP ", schrijft GPUpdate.net op 22 juli 2007. Geen woord aan gelogen: gedurende het ruim twee uur durende onderhoud in de Eifel is het haast onmogelijk om met de ogen te knipperen, zoveel gebeurt er. Het verhaal van het seizoen is de strijd tussen Ferrari en McLaren, die kort na het treffen op de Nürburgring nare vormen aanneemt door het spionageschandaal. Een medewerker van Ferrari blijkt topgeheime documenten via een lokale copy shop door te hebben gespeeld aan de grote rivaal.

Duitse debutant verrast

Alvorens de F1-wereld op stelten wordt gezet door het absurde nieuws, staat het in vuur en vlam door het spektakelstuk in Duitsland. Het begint al op de zaterdag, wanneer de jonge debutant Lewis Hamilton - die in élk van zijn negen Grands Prix op het podium heeft gestaan, hij won zelfs al tweemaal - een stevige crash beleeft in de tot Michael Schumacher-S omgedoopte bocht. De Britse McLaren-coureur, collega van Alonso, trappelt van de pijn maar kan na enkele checks op zondag toch aan de start verschijnen.Op die startopstelling neemt Hamilton als tiende plaats, aangezien zijn ongeval plaatsvond in het derde deel van de kwalificatie. De pole is voor Kimi Räikkönen (Ferrari), die Alonso en teammaat Massa op drie tienden heeft gereden. De BMW Saubers van Nick Heidfeld en Robert Kubica vertrekken vanaf P4 en P5, helemaal achteraan staat een lokale rijder die zijn debuut mag maken. Markus Winkelhock heeft het tweede zitje bij Spyker geërfd - puur voor deze race, want het Nederlandse team wil centen zien, iets wat de Duitser niet heeft. Na het congé van Christijan Albers heeft het team echter snel een rijder aan moeten wijzen voor de race in de Eifel: Winkelhock is de gelukkige.

Hoe idioot het soms kan lopen in de Formule 1 wordt na anderhalve ronde duidelijk. Winkelhock is na de opwarmronde binnengekomen voor regenbanden, waar de rest van het veld op het reguliere droogweerrubber begint. Dat Winkelhock een gouden greep heeft gedaan door de dreigende wolkendekken op waarde te taxeren blijkt als het tegen het einde van de eerste ronde waanzinnig begint te hozen. Menigeen kan zijn weg naar de pits - al glibberend - vinden, op leider Räikkönen na. De Fin aquaplaneert de ingang van de pitlane voorbij en moet noodgedwongen een extra ronde rijden.Als Winkelhock de latere wereldkampioen tijdens ronde 2 in de Dunlop-hairpin passeert, ligt hij doodleuk aan de leiding. Op zijn regenbanden raast de man die over behoorlijk wat ervaring op het Duitse asfalt beschikt weg: op een gegeven moment heeft de thuisrijder liefst een halve minuut voorsprong op de rest van het veld. Waar Winkelhock zich letterlijk als een vis in het water voelt hebben vele andere rijders bijzonder veel moeite om hun wagens op de baan te houden - met name het riviertje bij bocht 1 blijkt een killer.

Spaans-Braziliaans temperament

Jenson Button, Nico Rosberg, Adrian Sutil, Scott Speed, Anthony Davidson en Lewis Hamilton glijden er allen af: het laatstgenoemde duo kan haar weg vervolgen, Hamilton omdat hij op controversiële wijze uit het grind wordt getakeld. Vitantonio Liuzzi maakt het erg bont: ondanks dat een kwart van zijn tegenstanders geparkeerd staat, komt hij plankgas op de eerste bocht afgereden. De Italiaan verliest de controle over zijn bolide, raakt in een spin en mag van geluk spreken dat de Safety Car nog snel wat gas bijgeeft. Het is dat Bernd Mayländer Liuzzi aan ziet komen, anders had de Italiaanse Toro Rosso-rijder weleens voor de meest bizarre crash van de F1-historie kunnen zorgen.Een code rood blijkt uiteindelijk onvermijdelijk: het regent zo hevig dat de coureurs zelfs zonder spray van voorgangers geen hand voor ogen zien. De wedstrijd wordt na zeven rondjes officieel stilgelegd, met Winkelhock als leider en Hamilton als rode lantaarndrager. Massa heeft zich inmiddels opgewerkt naar P2, voor Alonso, Mark Webber en David Coulthard. Winkelhock wordt wakkergeschud uit zijn droom als de race wordt hervat. Bij de herstart is de Duitser sitting duck: na één rondje op het droge is P1 inmiddels al P8, nog een omloop later is de Spyker zelfs al teruggevallen naar de veertiende positie. Heel veel langer houdt de F8-VII het overigens ook niet vol, na dertien racerondjes nokt de hydraulica ermee.

Vooraan is het Massa, die voor Alonso en de terug naar voren geknokte Räikkönen de lakens uitdeelt. De Braziliaan lijkt op weg naar de zege wanneer het acht ronden voor het einde plots weer begint te druppelen. Ferrari-collega Räikkönen is dan al uitgeschakeld, de Fin krijgt met eenzelfde euvel als Winkelhock te kampen. Massa ziet Alonso rap inlopen en in rondje 56 van de 60 plaatst de Spanjaard zijn McLaren als een ware matador tegen de Ferrari van Massa. De jongere van de twee overwint het duel en Alonso staat na een zintuigenprikkelende race als glorieuze winnaar op het ereschavot. Mark Webber weet zijn Red Bull precies breed genoeg te maken om de Williams van Alex Wurz af te houden, Hamilton pist met zijn negende plaats precies naast de punten.

Alonso en Massa, die later vier jaar lang teammaten bij Ferrari zouden zijn, voeren een hevige discussie in de kleedruimte voor het podium. De Braziliaan verwijt de Spanjaard gevaarlijk rijgedrag, waar Alonso na het uitstappen al cynisch naar het rubberpatroon op zijn sidepod wijst en als ware een teleurgestelde schoolmeester afkeurend met zijn wijsvinger wuift. Massa komt verhaal halen, slaat zijn tegenstander een aantal keren op de schouder en baalt zichtbaar. Het kan Alonso niet deren; de Spanjaard feliciteert podiumklant Webber - die twee jaar later op dezelfde baan zijn eerste GP-zege zou binnenhalen - met een high five en wandelt vervolgens naar het podium.Het seizoen 2007 zou, zoals gezegd, een week later ontbranden. Alonso en Hamilton krijgen voor de eerste keer openbaar mot, als Alonso zijn Britse collega ophoudt in de pitstraat tijdens de Hongaarse kwalificatie. Hierdoor komt Hamilton precies net genoeg tijd tekort om geen aanval meer te kunnen doen op de poletijd van Alonso, die hem door dit voorval wordt ontnomen. McLaren lijkt altijd op weg naar beide titels, maar als Alonso en Hamilton elkaar dusdanig in de haren zitten én duidelijk wordt dat de Britse stal geheime Ferrari-documenten in haar bezit heeft, grijpt men naast zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap. Räikkönen en Ferrari blijken na een bloedstollende seizoensfinale op Interlagos de lachende partij na een doldwaas jaar.Door: René Oudman