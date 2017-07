Abiteboul: "Doel in Boedapest is dubbele puntenfinish"

11:30 – Tot dusver reed Nico Hülkenberg al 26 punten bijeen, waardoor het team van Renault momenteel de achtste plaats in de stand om het constructeurskampioenschap bezet. De Franse equipe wil echter nog voor de zomerstop klimmen naar P6, een plek die bezet wordt door Toro Rosso. Ook Haas zetelt nog voor de voormalige kampioensstal, echter: de drie renstallen worden gescheiden door zeven puntjes.



"We hebben op Silverstone bewezen dat we onszelf continu verbeteren. Het chassis ontwikkelt, de nieuwe vloer is met name een sterk onderdeel. Nico heeft dat bewezen door acht kostbare punten te scoren, bovendien kwamen zowel hij als Jolyon Palmer goed mee in de kwalifcatie in Groot-Brittannië", spreekt teambaas Cyril Abiteboul. "Het is nu zeer belangrijk om deze ontwikkelingen op te laten volgen met een dubbele puntenfinish in Hongarije - we willen de eerste seizoenshelft met een positieve noot afsluiten."



"Als we dit willen bereiken moeten we de betrouwbaarheidsproblemen achter ons laten. We weten dat er bepaalde gebieden zijn die meer aandacht nodig hebben. Desondanks blijven onze doelen gelijk: na Hongarije willen we op P6 staan in het constructeurskampioenschap, aan het eind van het jaar moet dat de vijfde positie zijn. Een dubbele puntenfinish ligt binnen onze mogelijkheden."



Waar Hülkenberg een prima eerste seizoen in dienst van Renault afwerkt, moet Palmer serieus op zijn tellen passen. De Brit kende een lastige eerste helft van 2017 en wist bovendien nog geen enkel punt te scoren. Op Silverstone ging het iets beter, ware het niet dat zijn wagen de geest gaf voordat de race überhaupt was gestart. Het team bood de GP2-kampioen van 2014 vervolgens haar excuses aan.