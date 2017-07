Preview: wie gaat als kampioenschapsleider zomerstop in?

10:07 – Na de overwinning van Lewis Hamilton voor het eigen publiek op Silverstone scheelt het nog maar één puntje: in de strijd om het wereldkampioenschap is de Brit zijn concurrent Sebastian Vettel tot op de hielen genaderd. Waar de Duitse Ferrari-coureur 177 punten heeft, staat de teller van de Mercedes-rijder op 176. Wie gaat er als kampioenschapsleider de zomerstop in?





Mercedes de bovenliggende partij

Minder motorvermogen vereist

Waar Hamilton in de loop der jaren zijn aandacht voor bepaalde zaken is kwijtgeraakt – vraag dat maar aan Ron Dennis of Nicole Scherzinger – is de liefde voor de Hungaroring nog altijd ongekend groot. Naast het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal mag het baantje nabij Mogyorod in Hongarije tot één van de favorieten van de drievoudig wereldkampioen worden gerekend - hij won er in 2007, '09, '12, '13 en '16. Eerder dit jaar boekte hij zijn zesde zege op het Canadese asfalt: kan hij er eveneens zes van maken in Oost-Europa?Als de 32-jarige inderdaad weet te zegevieren op de Hungaroring, wat gezien de recente verhoudingen geen rare gedachte is, ontneemt hij Vettel ook direct de leiding in het WK. Na diens briljante openingsfase van het seizoen – hij werd driemaal eerste en driemaal tweede in de eerste zes races – is de klad er enigszins ingekomen. Goed, Vettel kon niets doen aan zijn lekke band in Groot-Brittannië, maar toch weet hij inmiddels de Mercedessen niet meer voor te blijven.Vettel, die evenals Hamilton tienmaal een Grand Prix reed op de Hungaroring, heeft aanmerkelijk minder succes in de race die dit jaar weer terug is op haar kenmerkende positie voor de zomerstop dan zijn rivaal. Slechts in 2015 wist hij er te winnen, nadat de Duitser zijn Ferrari bij de start voorbij beide Mercedessen katapulteerde. In een slijtageslag waarin Max Verstappen keurig vierde werd voor Toro Rosso boekte Vettel zijn tweede overwinning in het rood.Ongeacht of beide heren op gelijke stand komen, er zal slechts eentje als leider de zomerpauze in kunnen gaan. Waar Vettel momenteel meer punten heeft, beschikt Hamilton over meer zeges. Mocht Hamilton zich dus op dezelfde hoogte plaatsen, dan zal de Brit als nummer één op vakantie mogen gaan – Vettel zal in dat geval de race immers niet hebben gewonnen.

Onder de loep

Met een blik op de statistieken valt te stellen dat de Hungaroring een baantje is dat Max Verstappen goed ligt. De 19-jarige Red Bull-coureur werd in zijn eerste optreden zoals gezegd vierde, vorig jaar kwam hij na een rondenlang gevecht met Kimi Räikkönen als vijfde over de meet. Het is slechts gissen naar de kansen van de Red Bulls, maar zoals McLaren al wist te melden: het circuit in Hongarije behoeft minder motorvermogen en draait veel meer om de capaciteiten van het chassis. Met name het eerste punt kan de stal van Verstappen en Daniel Ricciardo in de kaart spelen.Dat van alle teams juist McLaren zo goedgemutst is, komt niet helemaal uit de lucht vallen. De formatie uit Woking wist in de afgelopen twee edities telkens tot scoren te komen – ondanks de inferieure Honda-motor. Fernando Alonso werd vorig jaar zevende, in 2015 reikte de Spanjaard zelfs tot P5. Jenson Button completeerde het feest destijds door negende te worden.De Hongaarse Grand Prix is natuurlijk belangrijk voor het kampioenschap – het is immers één van de twintig ronden van het WK – tevens heeft de krachtmeting in Mogyorod invloed op de moraal. Een slecht resultaat moet namelijk vier weken lang mee worden gezeuld, waar een rijder die bijvoorbeeld een mindere dag had in Oostenrijk een week later de nasmaak weg kon spoelen. Teams gaan nog één keer tot het uiterste voor de fabrieken twee hele weken dicht moeten.

Door: René Oudman



Eén stal waar de ogen in het bijzonder op gericht zullen zijn is die van Renault. Bij monde van teambaas Cyril Abiteboul liet men weten een dubbele puntenscore te willen noteren. Een duidelijk signaal aan het adres van tweede rijder Jolyon Palmer, die zich serieus zorgen moet gaan maken om zijn stoeltje. De 26-jarige GP2-kampioen van 2014 scoorde tot dusver nog geen enkel punt en met de derde testsessie van Robert Kubica op het programma lijkt een wisseling van de wacht niet ondenkbaar. Palmer houdt een goede herinnering over aan de Hungaroring: vier jaar geleden wist hij aldaar de hoofdrace in de GP2 te winnen. Vorig jaar leek de Brit op weg naar een punt, alvorens hij spinde en zijn kansen zodoende vergooide.Bij Toro Rosso staan de verhoudingen op scherp na het laatste incident, waarbij Daniil Kvyat de race van Carlos Sainz om zeep hielp. De Spanjaard was furieus, leek zelfs even op weg naar de uitgang maar blijft als we de laatste geruchten mogen geloven 'gewoon' tot het einde van 2018 bij het Italiaanse broertje van Red Bull. Teammaat Kvyat mag evenals Palmer aan de bak, wil hij met een goed gevoel de zomer ingaan: de teller van de Rus staat nog altijd op een schamele vier punten.De Hungaroring is met haar 4,381 kilometer aan de korte kant: de rijders werken daarom liefst zeventig ronden af. Ook in Hongarije kan men op recordjacht – de snelste kwalificatieronde ooit (1.18.773, Vettel 2010) werd vorig jaar al op een seconde benaderd en ook het rapste racerondje (1.19.071, Michael Schumacher 2004) aller tijden zou weleens uit de boeken kunnen worden gereden.De gebruikelijke Europese tijden worden ook dit weekend gehanteerd: de eerste vrije training op vrijdagochtend begint om 10.00 uur, vier uur later staat de tweede oefensessie op het programma. 's Zaterdags wordt er aangevangen om 11.00 uur, de kwalificatie volgt drie uur later. De race start zoals gewoonlijk om 14.00 uur: GPUpdate.net doet als vanouds live verslag van alle sessies.