GPUpdate.net-lezers faliekant tegen invoering halo

11:41 – De halo komt er: per 2018 zal elke Formule 1-wagen uitgerust zijn met de cockpitbescherming. Dit is tegen het zere been van veel fans: menigeen vindt het ding er niet uitzien, anderen menen dat risico nu eenmaal bij het vak hoort. In een lezerspoll van GPUpdate.net bleek andermaal dat de liefhebber de halo liever niet geïntroduceerd ziet worden, een overgrote meerderheid is tegen de cockpitbeschermer.



Liefst zeventig procent van de stemmers liet weten de invoering van de halo waardeloos te vinden. Volgens hen hoort de Formule 1 nou eenmaal open cockpits te hebben, zoals in de 68-jarige geschiedenis van de sport altijd het geval was. Een kleine twintig procent is iets milder: zij vinden dat de FIA had moeten wachten op een beter alternatief, als bijvoorbeeld het aeroscreen of het shield. Slechts twee procent van alle stemmers is het eens met de introductie van de halo: zij noemen het zelfs uitstekend.



Volledige uitslag van de GPUpdate.net lezerspoll:

De halo wordt in 2018 geïntroduceerd. Wat vinden jullie ervan?

1. Waardeloos. De Formule 1 hoort een open cockpit te hebben: 70 procent

2. De FIA had moeten wachten op een beter alternatief: 19 procent

3. Halo is niet mooi, maar goed dat er cockpitbescherming komt: 9 procent

4. Uitstekend. Goede en hoognodige beslissing van de FIA: 2 procent