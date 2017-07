Wie komen allemaal in actie tijdens de in-season test?

15:00 – De focus ligt natuurlijk compleet op de Grand Prix van Hongarije, de laatste wedstrijd voordat de coureurs mogen genieten van een welverdiende zomerstop. Tenminste, als ze niet opgeroepen zijn voor de in-season test die naderhand plaatsvindt. Op dinsdag 1 en woensdag 2 augustus is de Hungaroring geopend voor het testwerk.



Slechts vier keer mogen de Formule 1-teams een daadwerkelijke testdag uitvoeren, tijdens het seizoen. Goed, meermaals worden er ettelijke kilometers afgelegd voor Pirelli, maar op die momenten mag er niet aan de wagen worden gesleuteld. In Hongarije is dat anders: vlak na de Grand Prix zelf hebben alle teams twee dagen de tijd om één wagen de sporen te geven.



De voorwaarde van de vier testdagen - er zijn al twee geweest dit jaar, deze waren medio april in Bahrein - is dat de helft wordt afgewerkt door een coureur met 'weinig' ervaring. Dat wil zeggen: de rijder van dienst mag aan maximaal twee Grands Prix hebben deelgenomen. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom Mercedes met George Russell een jonge testcoureur aan het grote werk laat proeven: juniorrijders Pascal Wehrlein en Esteban Ocon komen niet meer in aanmerking voor de dispensatie.



Charles Leclerc neemt een dag lang de honneurs waar bij Ferrari, waar Lucas Auer, Luca Ghiotto, Nicholas Latifi, Gustav Malja en Nobuharu Matsushita voor de eerste keer hun kunsten mogen vertonen in een huidige F1-wagen. Toro Rosso heeft de Indonesiër Sean Gelael één dag achter het stuur, op dag twee zullen Daniil Kvyat en Carlos Sainz waarschijnlijk de testwerkzaamheden afwisselen. Vele ogen zullen 's woensdags gericht zijn op Robert Kubica, die voor de eerste keer sinds 3 februari 2011 in actie komt tijdens een collectieve testsessie. Kan de Pool een onuitwisbare indruk achterlaten?



Mercedes

Dinsdag: George Russell

Woensdag: George Russell



Red Bull

Dinsdag: n.n.b. (Pierre Gasly en/of Max Verstappen)

Woensdag: n.n.b. (Pierre Gasly en/of Max Verstappen)



Ferrari

Dinsdag: n.n.b. (in ieder geval één dag Charles Leclerc)

Woensdag: n.n.b. (in ieder geval één dag Charles Leclerc)



Force India

Dinsdag: Lucas Auer en Nikita Mazepin (beiden halve dag)

Woensdag: Lucas Auer en Nikita Mazepin (beiden halve dag)



Williams

Dinsdag: Luca Ghiotto

Woensdag: Felipe Massa



McLaren

Dinsdag: n.n.b.

Woensdag: n.n.b.



Toro Rosso

Dinsdag: Sean Gelael

Woensdag: n.n.b.



Haas

Dinsdag: Santino Ferrucci

Woensdag: Santino Ferrucci



Renault

Dinsdag: Nicholas Latifi

Woensdag: Robert Kubica



Sauber

Dinsdag: Gustav Malja

Woensdag: Nobuharu Matsushita