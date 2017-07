Belgische GP nagenoeg uitverkocht: "Paar kaarten over"

16:23 – De Grand Prix van België 2017 is al een succes voor er überhaupt één wagen op het asfalt is verschenen: het ziet er naar uit dat de zondag op Spa-Francorchamps een volledig uitverkocht huis zal zijn. Slechts enkele plaatsen zijn nog verkrijgbaar, maar deze zullen naar verwachting snel de deur uitgaan.



"Geen enkele editie is meer uitverkocht geweest, sinds de allereerste", grijnst een woordvoerder van het Ardennencircuit. "In het tijdperk Michael Schumacher was het bomvol, maar nooit 'sold out'. Er zijn inderdaad nog een paar kaarten, maar die zullen eind augustus zeker zijn verkocht." Naar verwachting zullen er meer dan 100.000 toeschouwers zijn, tevens zijn er volgens de zegsman 'een goede 5.000 personen' werkzaam op de baan.



De Max Verstappen-hype draagt natuurlijk in het bijzonder bij aan het succes: de organisatie schat dat de helft van alle fans uit Nederland komt. Ter vergelijk: in 2015 lag dat aantal nog op zestien procent. "Meer en meer Nederlanders willen Max natuurlijk in actie zien op zijn 'thuiscircuit', wat Formule 1 betreft."



Ook Verstappen zelf liet aan GPUpdate.net weten erg in zijn nopjes te zijn met de massale toestroom aan fans: "Wat gaaf dat mijn thuisrace op Spa-Francorchamps uitverkocht is. Het is altijd mooi om zoveel fans te zien en helemaal bij die race. Al die Nederlandse support en weer een eigen tribune, zijn echt super!"



Waar er vorig jaar nog veel Nederlanders strandden in de verkeerschaos rond Spa, zal het dit jaar vlotter moeten verlopen. De woordvoerder van het circuit heeft nog een tip voor de toeschouwers: "Als ik hen was, zou ik onze Facebook-pagina volgen voor het laatste nieuws omtrent mobiliteit. Dit jaar werken we overigens samen met Waze, de verkeersapp. Ook daarop kan men de laatste nieuwtjes vinden."



Onder de nog te verkrijgen kaarten zijn er ook nog een aantal gesitueerd op de speciale Max Verstappen-tribune.