Officieel: Sauber blaast samenwerking met Honda af

16:13 – Er liggen volgend seizoen toch geen Honda-motoren achterin de auto's van Sauber. De Zwitserse formatie meldt donderdag dat de deal met de Japanse firma is afgeblazen. Sauber verwacht op korte termijn bekend te maken met welke power units het volgend seizoen uitkomt.



Honda keerde in 2015 als motorleverancier van McLaren terug in de Formule 1, maar die samenwerking is allerminst succesvol. De Brits-Japanse combinatie wordt geteisterd door een gebrek aan snelheid en betrouwbaarheid. Halverwege 2017 staat McLaren met twee punten onderaan in het constructeursklassement.



Desondanks liet Sauber eind april weten na dit seizoen over te stappen naar Honda-motoren. "In de F1 kunnen dingen heel snel veranderen. Niemand weet wat er over één maand gebeurt, laat staan aan het eind van het jaar", legde toenmalig teambazin Monisha Kaltenborn uit aan GPUpdate.net. "Of tijdens de eerste wintertests van 2018. Maar gezien de omvang van Honda, hun capaciteiten en vastberadenheid ben ik er absoluut van overtuigd dat ze hun problemen oplossen. Dus 2018 wordt een compleet nieuw hoofdstuk, wat betreft de power unit."



Kaltenborn is inmiddels vertrokken uit Hinwil, volgens Sauber vanwege een 'verschil van inzicht'. Na haar afscheid deden al geruchten de ronde dat de overeenkomst met Honda op de tocht stond. Donderdag, aan de vooravond van de Hongaarse Grand Prix, is bekendgemaakt dat er inderdaad een streep door de samenwerking gaat, nog voordat deze is begonnen.



"Het is ontzettend jammer dat we de geplande samenwerking met Honda op dit punt moeten afblazen", reageert Frédéric Vasseur, de opvolger van Kaltenborn als teambaas van Sauber. "Deze beslissing is echter om strategische redenen genomen, met in het achterhoofd het beste voor de toekomst van Sauber. We willen Honda bedanken voor de samenwerking en wensen ze het allerbeste voor de toekomst in de Formule 1."



Sauber rijdt al jaren met Ferrari-motoren. Dit seizoen maakt het gebruik van één jaar oude power units van het Italiaanse merk. In de stand bij de teams staat Sauber op de voorlaatste plaats, drie punten boven McLaren.