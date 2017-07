Niet fitte Massa kan raceweekend voorlopig vervolgen

10:05 – Hij voelde zich na de vrije trainingen op vrijdag niet goed en moest even langs het ziekenhuis in Boedapest, maar Felipe Massa kan het raceweekend op de Hungaroring vooralsnog vervolgen. Dat heeft Williams, het team van de Braziliaan, zaterdagochtend laten weten.



De artsen op de Hungaroring gaven Massa zaterdagochtend groen licht om deel te nemen aan de derde vrije training. Daarna wordt de Braziliaan nogmaals nagekeken, reservecoureur Paul di Resta blijft om die reden standby. Mocht hij moeten invallen, dan wordt het voor hem zijn eerste Grand Prix sinds eind 2013. De 31-jarige Brit reed drie seizoenen voor Force India en keerde vervolgens terug naar het DTM, de klasse waarin hij ook voor zijn Formule 1-debuut reed. Na twee jaar afwezigheid keerde hij in 2016 als reservecoureur van Williams terug in de paddock, deze functie combineert hij met zijn werk in het Duitse toerwagenkampioenschap.



De derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije is zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Daarna moet wat Massa betreft een knoop worden doorgehakt over de voortzetting van het weekend. De kwalificatie op de Hungaroring start om 14.00 uur, na deze sessie kunnen coureurs niet meer vervangen worden.